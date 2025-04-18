Творожная пасха по-монастырски: десерт, который не стыдно подать на царский стол

Она не похожа на магазинные десерты и не требует редких ингредиентов. Это не просто творожная пасха — это настоящий вкус традиции, пришедший из стен Свято-Успенского монастыря. Аромат лимона, шелковистая текстура, нежнейший творог и немного терпения — вот всё, что нужно, чтобы Пасха удалась на славу.

Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Что потребуется:

200 г сливочного масла

6 варёных желтков

150 г сахара

1 ст. л. лимонной цедры

1 ч. л. ванильного сахара

400 г творога

В чём фишка

Главное — не торопиться. Масло заранее убираем в морозилку. Оно должно быть по-настоящему холодным, чтобы легко натерлось на мелкой тёрке. Творог тоже готовим как положено — перетираем через сито, чтобы структура получилась шелковистой.

Желтки отвариваем заранее, даём остыть, отделяем от белков (их можно пустить на салат) и натираем. К ним добавляем лимонную цедру — она задаёт тот самый лёгкий аромат, по которому эту пасху узнают с первого кусочка.

Форма не важна

Если у вас нет специальной пасочницы — не беда. Подойдёт сито, тёрка, миска, даже пластиковый стаканчик. Главное — выстелить форму двойным слоем влажной марли. Массу утрамбовываем ложкой, без воздуха, чтобы не было пустот.

Сверху — пресс: тарелка и груз. Пару часов на балконе или в холодильнике, и можно снимать пробу.

Финальный штрих

Когда сыворотка стечёт, аккуратно достаём пасху, снимаем марлю и украшаем десерт разноцветной посыпкой. Хотите — с фруктовым вкусом, хотите — просто сахарной. Главное — с душой.

Уточнения

Па́сха (творожная пасха, паска) — особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году — на праздник Пасхи. Обычай готовить творожную пасху известен в центральных и северных регионах России, тогда как на юге России и Украине пасхой или паской называют праздничный хлеб (кулич).

