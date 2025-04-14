Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски

Скоро праздник Пасха. Время добра, куличей и разговения.
Вот душевный рецепт творожного кулича в духе настоящей бабушкиной тетради — с потёртыми страницами, подписями в углу и ароматом праздника.
Без спешки, с любовью и сметаной от соседской коровы
Ингредиенты
Как готовим
1. Протираем творог — 2 раза, через сито или мясорубку. Чем нежнее, тем вкуснее пасха.
2. В миске взбиваем желтки с сахаром на водяной бане до лёгкой белизны. Не кипятим, просто подогреваем до растворения сахара.
3. Добавляем туда мягкое масло, сметану, ванилин и соль. Перемешиваем всё до однородности.
4. Соединяем с творогом, хорошо вымешиваем. Добавляем изюм или цукаты.
5. Берём форму (пасочницу или обычное мелкое сито), застилаем марлей в несколько слоёв, края оставляем длинными.
6. Выкладываем массу, хорошо утрамбовываем. Накрываем концами марли и ставим под груз (например, банку с водой). Под низ — тарелочку: будет стекать сыворотка.
7. Оставляем в холодильнике на 12-24 часа.
Подача
Аккуратно переворачиваем на тарелку. Украшаем орехами, вишнями, сахарной пудрой.
Ставим на праздничный стол и вспоминаем бабушкины руки, запах деревенской печки и радость настоящей Пасхи.
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