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Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски

2:03
Еда

Скоро праздник Пасха. Время добра, куличей и разговения.

Пасха
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Humphreys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пасха

Вот душевный рецепт творожного кулича в духе настоящей бабушкиной тетради — с потёртыми страницами, подписями в углу и ароматом праздника.

Без спешки, с любовью и сметаной от соседской коровы

Ингредиенты

  • Творог — 1 кг (желательно домашний, жирный, протёртый через сито)
  • Сахар — 200 г
  • Сливочное масло — 150 г (размягчённое)
  • Сметана — 200 г (чем гуще, тем лучше)
  • Яйца — 2 желтка
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Изюм — горсть (можно добавить цукаты или орехи)
  • Щепотка соли
  • Марля, форма пасочницы или обычное сито.

Как готовим

1. Протираем творог — 2 раза, через сито или мясорубку. Чем нежнее, тем вкуснее пасха.

2. В миске взбиваем желтки с сахаром на водяной бане до лёгкой белизны. Не кипятим, просто подогреваем до растворения сахара.

3. Добавляем туда мягкое масло, сметану, ванилин и соль. Перемешиваем всё до однородности.

4. Соединяем с творогом, хорошо вымешиваем. Добавляем изюм или цукаты.

5. Берём форму (пасочницу или обычное мелкое сито), застилаем марлей в несколько слоёв, края оставляем длинными.

6. Выкладываем массу, хорошо утрамбовываем. Накрываем концами марли и ставим под груз (например, банку с водой). Под низ — тарелочку: будет стекать сыворотка.

7. Оставляем в холодильнике на 12-24 часа.

Подача

Аккуратно переворачиваем на тарелку. Украшаем орехами, вишнями, сахарной пудрой.

Ставим на праздничный стол и вспоминаем бабушкины руки, запах деревенской печки и радость настоящей Пасхи.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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