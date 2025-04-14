Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Скоро праздник Пасха. Время добра, куличей и разговения.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Humphreys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пасха

Вот душевный рецепт творожного кулича в духе настоящей бабушкиной тетради — с потёртыми страницами, подписями в углу и ароматом праздника.

Без спешки, с любовью и сметаной от соседской коровы

Ингредиенты

Творог — 1 кг (желательно домашний, жирный, протёртый через сито)

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 150 г (размягчённое)

Сметана — 200 г (чем гуще, тем лучше)

Яйца — 2 желтка

Ванилин — на кончике ножа

Изюм — горсть (можно добавить цукаты или орехи)

Щепотка соли

Марля, форма пасочницы или обычное сито.

Как готовим

1. Протираем творог — 2 раза, через сито или мясорубку. Чем нежнее, тем вкуснее пасха.

2. В миске взбиваем желтки с сахаром на водяной бане до лёгкой белизны. Не кипятим, просто подогреваем до растворения сахара.

3. Добавляем туда мягкое масло, сметану, ванилин и соль. Перемешиваем всё до однородности.

4. Соединяем с творогом, хорошо вымешиваем. Добавляем изюм или цукаты.

5. Берём форму (пасочницу или обычное мелкое сито), застилаем марлей в несколько слоёв, края оставляем длинными.

6. Выкладываем массу, хорошо утрамбовываем. Накрываем концами марли и ставим под груз (например, банку с водой). Под низ — тарелочку: будет стекать сыворотка.

7. Оставляем в холодильнике на 12-24 часа.

Подача

Аккуратно переворачиваем на тарелку. Украшаем орехами, вишнями, сахарной пудрой.

Ставим на праздничный стол и вспоминаем бабушкины руки, запах деревенской печки и радость настоящей Пасхи.