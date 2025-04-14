Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы

Сегодня свадьбы — это банкетные залы, фуршеты, выездные регистрации и фото в лавандовом поле. А в СССР?
Там свадьба — это столовая при заводе, медкомбинате или Доме культуры, где всё просто, честно и душевно.
Не было фонтанов из шампанского, но был салат "Оливье”, баян, белые скатерти и тост: "За молодых! И чтоб как Сталинград — стояли насмерть друг за друга!".
Где проходила свадьба
Чаще всего — в столовой, которая работала при каком-то учреждении.
Почему там?
Иногда свадьбы устраивали и в школах, клубах, но столовка — это был настоящий уровень.
Меню: без моды, но сытно
То, что подавали на свадьбе в столовой — это была советская классика:
Торты — не индивидуальные десерты, а один большой: "Полет”, "Пражский” или домашняя "картошка" из остатков бисквита.
Декор по-советски
Зал украшали скромно:
А рядом — свадебный торт с кремовыми розами и домашние соленья на закуску.
Свадьбы в столовых были не про глянец и бюджеты. Они были про людей, про единство, про "всей деревней" или "всем заводом". Скромные, но от души. И главное — настоящие.
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