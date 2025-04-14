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Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы

Еда

Сегодня свадьбы — это банкетные залы, фуршеты, выездные регистрации и фото в лавандовом поле. А в СССР?

Советская свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg / Transfer from A. S., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Советская свадьба

Там свадьба — это столовая при заводе, медкомбинате или Доме культуры, где всё просто, честно и душевно.
Не было фонтанов из шампанского, но был салат "Оливье”, баян, белые скатерти и тост: "За молодых! И чтоб как Сталинград — стояли насмерть друг за друга!".

Где проходила свадьба

Чаще всего — в столовой, которая работала при каком-то учреждении.

Почему там?

  • Места много — влезут и соседи, и коллеги, и "дядя с работы золовкиной падчерицы”
  • Своя кухня — уже всё налажено: кастрюли, котлеты, повара
  • Не нужно арендовать зал — достаточно "договориться с завхозом”

Иногда свадьбы устраивали и в школах, клубах, но столовка — это был настоящий уровень.

Меню: без моды, но сытно

То, что подавали на свадьбе в столовой — это была советская классика:

  • Салаты: Оливье, "Сельдь под шубой”, "Мимоза”
  • Горячее: котлета по-киевски, курица, жаркое в горшочках (если повезёт)
  • Гарниры: картофельное пюре (в основном)
  • Холодные закуски: нарезка из колбасы, соленья, овощи
  • Напитки: "Советское шампанское”, морс, лимонад "Буратино” и, конечно, она...водка

Торты — не индивидуальные десерты, а один большой: "Полет”, "Пражский” или домашняя "картошка" из остатков бисквита.

Декор по-советски

Зал украшали скромно:

  • Плакаты: "Совет да любовь!”, "Горько!”, "Семья — ячейка общества”
  • Воздушные шары, цветы из гофрированной бумаги
  • Белая скатерть, фарфор и принесённый хрусталь

А рядом — свадебный торт с кремовыми розами и домашние соленья на закуску.

Свадьбы в столовых были не про глянец и бюджеты. Они были про людей, про единство, про "всей деревней" или "всем заводом". Скромные, но от души. И главное — настоящие.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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