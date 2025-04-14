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ТОП-5 секретов советской окрошки — без кефира и моды

2:19
Еда

Окрошку сегодня подают с авокадо, миндальным молоком и под дымок сухого льда.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Но в СССР она была простой, освежающей и народной, как дачная веранда и газировка по 3 копейки. Без кефира, без гламура — только настоящие ингредиенты и холодок из погреба. Вот 5 секретов настоящей советской окрошки, которой кормили летом во всех уголках страны.

1. Главное — картошка, а не мода

Картошка — это основа. Варили в мундире, охлаждали и резали мелко, но не в пюре. Важно: картошка должна быть холодной и слегка рассыпчатой, чтобы не превращала окрошку в кашу. Без неё — не окрошка, а холодный салат на воде.

2. Домашний квас — душа блюда

Забудьте про кефир и минералку. В СССР окрошка делалась на хлебном квасе — тёмном, терпком, чуть с кислинкой. Его готовили сами: на сухарях, с изюмом, в трёхлитровых банках. Магазинный квас шёл только в крайнем случае.

3. Резать — значит любить

Все ингредиенты — только вручную и мелко. Кубики — аккуратные, почти одинаковые. Это не про эстетику, а про вкус: мелко нарезанные продукты лучше пропитываются квасом и дают цельную палитру вкуса. Никаких кухонных комбайнов!

4. Зелени — не жалеть, особенно лука

Укроп, зелёный лук, иногда петрушка — в ход шло всё, что росло под окном или в огороде. Лук часто перетирали с солью, чтобы дал сок и аромат. Это был не гарнир, а ароматный хрустящий компонент.

5. Яйцо и колбаса — по уму

Колбаса в идеале — варёная «Докторская», либо мясо с праздничного бульона. Но клали умеренно — это всё же летний суп, а не бой курантов. Яйца — варёные вкрутую, часто белок и желток резали отдельно.

Советская окрошка — это вкус детства, дачи и простоты. Никаких вывертов, только честные продукты и любовь. Её не украшали базиликом и не выкладывали в соцсеть. Но её помнят, потому что она была настоящей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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