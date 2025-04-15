Вкус детства без недостатков: молочный суп, который радует

Кто не помнит молочный суп из детства? Уютный, сладкий, с мягкой вермишелью… и той самой надоедливой пенкой, которую мы аккуратно сдвигали ложкой. Хорошая новость: теперь вы можете приготовить это блюдо без нежелательной "шапки"! Достаточно пары простых трюков — и ваш суп получится гладким, нежным и невероятно вкусным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Молочный суп

Секрет в пропорциях: используем молоко, разбавленное водой, отдельно отвариваем вермишель и добавляем в суп сливочное масло. Пенке — бой, вкусу — ура!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

молоко 3,2% — 1,8 л

тонкая вермишель — 140 г

сливочное масло — 40 г

сахар — 4 ст. л.

соль — 2 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1.

В кастрюлю налейте 200 мл воды, добавьте молоко, сахар и соль. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения.

Шаг 2.

Параллельно вскипятите 300 мл воды в другой кастрюле. Всыпьте вермишель, варите 3 минуты до полуготовности. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 3.

Переложите вермишель в кипящее молоко, варите ещё 2 минуты. Вмешайте сливочное масло.

Шаг 4.

Снимите с огня, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут. Вермишель набухнет, суп станет

Уточнения

Молочный суп — жидкое горячее блюдо на цельном молоке или смеси молока и воды, а также с использованием сгущённого, стерилизованного без сахара и сухого молока.

