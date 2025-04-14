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Пицца без теста и сыра? Да, и она реально вкусная

Еда

Забудьте про дрожжи, муку и колбасу — эта пицца на овощной основе легко заменит классическую, особенно если вы на растительном питании или просто хотите разнообразить меню. Хрустящий картофельный корж, пикантный хумус вместо соуса и сочные овощи — звучит странно, но вкусно настолько, что про привычную пиццу можно забыть.

Пицца с кабачком
Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца с кабачком

Идеальна для поста, веганов, безглютеновой диеты или просто в качестве лёгкого и сытного ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

  • картофель — 700 г

  • цветная капуста — 200 г

  • картофельный крахмал — 5 ст. л.

  • хумус — 200 г

  • нут — 80 г

  • помидор — 1 шт.

  • шампиньоны — 100 г

  • цукини — 100 г

  • красный лук — 50 г

  • рукола — 20 г

  • соль и чёрный перец — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1.
Нарежьте картофель, разделите капусту на соцветия, отварите до мягкости (20-25 мин). Слейте воду, разомните всё в пюре, добавьте крахмал, соль и перец.

Шаг 2.
Разогрейте духовку до 220°C. Выложите пюре на пергамент, сформируйте 2 круглые основы. Запекайте 15 минут до лёгкой корочки.

Шаг 3.
Нарежьте овощи: помидоры и цукини — кружочками, грибы — ломтиками, лук — полукольцами.

Шаг 4.
Смажьте основы хумусом, выложите овощи и нут, приправьте. Запекайте ещё 15 минут.

Шаг 5.
Подавайте горячей, посыпав руколой.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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