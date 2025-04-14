Пицца без теста и сыра? Да, и она реально вкусная

Забудьте про дрожжи, муку и колбасу — эта пицца на овощной основе легко заменит классическую, особенно если вы на растительном питании или просто хотите разнообразить меню. Хрустящий картофельный корж, пикантный хумус вместо соуса и сочные овощи — звучит странно, но вкусно настолько, что про привычную пиццу можно забыть.

Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца с кабачком

Идеальна для поста, веганов, безглютеновой диеты или просто в качестве лёгкого и сытного ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

картофель — 700 г

цветная капуста — 200 г

картофельный крахмал — 5 ст. л.

хумус — 200 г

нут — 80 г

помидор — 1 шт.

шампиньоны — 100 г

цукини — 100 г

красный лук — 50 г

рукола — 20 г

соль и чёрный перец — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1.

Нарежьте картофель, разделите капусту на соцветия, отварите до мягкости (20-25 мин). Слейте воду, разомните всё в пюре, добавьте крахмал, соль и перец.

Шаг 2.

Разогрейте духовку до 220°C. Выложите пюре на пергамент, сформируйте 2 круглые основы. Запекайте 15 минут до лёгкой корочки.

Шаг 3.

Нарежьте овощи: помидоры и цукини — кружочками, грибы — ломтиками, лук — полукольцами.

Шаг 4.

Смажьте основы хумусом, выложите овощи и нут, приправьте. Запекайте ещё 15 минут.

Шаг 5.

Подавайте горячей, посыпав руколой.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

