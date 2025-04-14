Пицца без теста и сыра? Да, и она реально вкусная

Забудьте про дрожжи, муку и колбасу — эта пицца на овощной основе легко заменит классическую, особенно если вы на растительном питании или просто хотите разнообразить меню. Хрустящий картофельный корж, пикантный хумус вместо соуса и сочные овощи — звучит странно, но вкусно настолько, что про привычную пиццу можно забыть.
Идеальна для поста, веганов, безглютеновой диеты или просто в качестве лёгкого и сытного ужина.
картофель — 700 г
цветная капуста — 200 г
картофельный крахмал — 5 ст. л.
хумус — 200 г
нут — 80 г
помидор — 1 шт.
шампиньоны — 100 г
цукини — 100 г
красный лук — 50 г
рукола — 20 г
соль и чёрный перец — по вкусу
Шаг 1.
Нарежьте картофель, разделите капусту на соцветия, отварите до мягкости (20-25 мин). Слейте воду, разомните всё в пюре, добавьте крахмал, соль и перец.
Шаг 2.
Разогрейте духовку до 220°C. Выложите пюре на пергамент, сформируйте 2 круглые основы. Запекайте 15 минут до лёгкой корочки.
Шаг 3.
Нарежьте овощи: помидоры и цукини — кружочками, грибы — ломтиками, лук — полукольцами.
Шаг 4.
Смажьте основы хумусом, выложите овощи и нут, приправьте. Запекайте ещё 15 минут.
Шаг 5.
Подавайте горячей, посыпав руколой.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.