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Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты

1:49
Еда

Если хочется горячего и сытного блюда, но времени и сил готовить нет — этот рецепт выручит. Макароны с колбасой в духовке готовятся на одном дыхании, не требуют ни варки пасты заранее, ни сложных ингредиентов. А результат — запечённая, ароматная и сливочная запеканка с тянущимся сыром и насыщенным вкусом.

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Можно смело экспериментировать: заменить колбасу на ветчину или копчёное мясо, добавить брокколи, кукурузу или перец, посыпать сушёным орегано — и каждый раз получится немного по-новому.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

  • макароны (рожки, перья) — 300 г

  • полукопчёная колбаса — 300 г

  • помидоры — 2 шт.

  • сливки (нежирные) — 250 мл

  • сыр (тёртый) — 100 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • оливковое масло — 2 ст. л.

  • петрушка — 2 веточки

  • базилик — 2 веточки

  • соль, чёрный перец — по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Шаг 1.
Нарежьте колбасу кубиками, обжарьте 2 минуты на оливковом масле. Добавьте нарезанные помидоры и измельчённый чеснок, готовьте ещё 3 минуты. Переложите всё в форму для запекания, смазанную маслом.

Шаг 2.
Добавьте к колбасе сухие макароны, половину натёртого сыра и нарезанный базилик. Посолите, поперчите, влейте сливки и аккуратно перемешайте. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут.

Шаг 3.
Снимите фольгу, посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 15 минут — до аппетитной корочки. Готовое блюдо украсьте петрушкой и нарежьте порционно.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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