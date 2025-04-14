Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты

Если хочется горячего и сытного блюда, но времени и сил готовить нет — этот рецепт выручит. Макароны с колбасой в духовке готовятся на одном дыхании, не требуют ни варки пасты заранее, ни сложных ингредиентов. А результат — запечённая, ароматная и сливочная запеканка с тянущимся сыром и насыщенным вкусом.
Можно смело экспериментировать: заменить колбасу на ветчину или копчёное мясо, добавить брокколи, кукурузу или перец, посыпать сушёным орегано — и каждый раз получится немного по-новому.
макароны (рожки, перья) — 300 г
полукопчёная колбаса — 300 г
помидоры — 2 шт.
сливки (нежирные) — 250 мл
сыр (тёртый) — 100 г
чеснок — 2 зубчика
оливковое масло — 2 ст. л.
петрушка — 2 веточки
базилик — 2 веточки
соль, чёрный перец — по вкусу
Шаг 1.
Нарежьте колбасу кубиками, обжарьте 2 минуты на оливковом масле. Добавьте нарезанные помидоры и измельчённый чеснок, готовьте ещё 3 минуты. Переложите всё в форму для запекания, смазанную маслом.
Шаг 2.
Добавьте к колбасе сухие макароны, половину натёртого сыра и нарезанный базилик. Посолите, поперчите, влейте сливки и аккуратно перемешайте. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут.
Шаг 3.
Снимите фольгу, посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 15 минут — до аппетитной корочки. Готовое блюдо украсьте петрушкой и нарежьте порционно.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.
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