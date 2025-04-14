Микроволновка вместо духовки: пышный кулич за 8 минут

Хотите кулич, но не хотите ждать часами? Есть решение — пасхальный кулич в микроволновке. Воздушный, ароматный, праздничный — и готов за 30 минут от начала до подачи. Такой рецепт идеально подойдёт тем, кто не дружит с духовкой или просто не хочет возиться с дрожжами. А результат ничем не уступает классическому!
В этом рецепте тесто поднимается за счёт разрыхлителя, а значит — никаких расстоек и ожиданий. Идеально для утренней суеты или если гости вот-вот на пороге.
пшеничная мука — 300 г
молоко — 200 мл
сливочное масло — 100 г
куриные яйца — 3 шт.
сахар — 180 г
лимон — 1 шт.
изюм — 50 г
разрыхлитель — 2 ч. л.
ванильный сахар — 1 ч. л.
Шаг 1.
Растопите масло, остудите. Изюм залейте горячей водой на 5 минут, обсушите.
Шаг 2.
Снимите с лимона 1 ч. л. цедры, выжмите 1 ст. л. сока.
Шаг 3.
Яйца взбейте с сахаром, ванилью и солью в пышную массу (около 5 минут). Влейте молоко и масло, перемешайте.
Шаг 4.
Просейте муку с разрыхлителем. Введите в жидкую смесь, добавьте изюм, лимонный сок и цедру. Замесите однородное тесто.
Шаг 5.
Разлейте по формам — 4 маленьких (10-12 см) или 2 больших (16 см). Наполняйте наполовину — тесто сильно поднимается.
Шаг 6.
Пеките в микроволновке: маленькие — 5 мин, большие — 8 мин на максимальной мощности. Готовность проверьте шпажкой. При необходимости добавьте ещё 2-3 мин.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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