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Микроволновка вместо духовки: пышный кулич за 8 минут

2:03
Еда

Хотите кулич, но не хотите ждать часами? Есть решение — пасхальный кулич в микроволновке. Воздушный, ароматный, праздничный — и готов за 30 минут от начала до подачи. Такой рецепт идеально подойдёт тем, кто не дружит с духовкой или просто не хочет возиться с дрожжами. А результат ничем не уступает классическому!

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

В этом рецепте тесто поднимается за счёт разрыхлителя, а значит — никаких расстоек и ожиданий. Идеально для утренней суеты или если гости вот-вот на пороге.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

  • пшеничная мука — 300 г

  • молоко — 200 мл

  • сливочное масло — 100 г

  • куриные яйца — 3 шт.

  • сахар — 180 г

  • лимон — 1 шт.

  • изюм — 50 г

  • разрыхлитель — 2 ч. л.

  • ванильный сахар — 1 ч. л.

  • соль — 1/4 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1.
Растопите масло, остудите. Изюм залейте горячей водой на 5 минут, обсушите.

Шаг 2.
Снимите с лимона 1 ч. л. цедры, выжмите 1 ст. л. сока.

Шаг 3.
Яйца взбейте с сахаром, ванилью и солью в пышную массу (около 5 минут). Влейте молоко и масло, перемешайте.

Шаг 4.
Просейте муку с разрыхлителем. Введите в жидкую смесь, добавьте изюм, лимонный сок и цедру. Замесите однородное тесто.

Шаг 5.
Разлейте по формам — 4 маленьких (10-12 см) или 2 больших (16 см). Наполняйте наполовину — тесто сильно поднимается.

Шаг 6.
Пеките в микроволновке: маленькие — 5 мин, большие — 8 мин на максимальной мощности. Готовность проверьте шпажкой. При необходимости добавьте ещё 2-3 мин.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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