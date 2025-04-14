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Необычный паштет, который легко приготовить дома

Еда

Забудьте всё, что знали о курином паштете. Эта версия — с кусочками грудки и ноткой чеснока — меняет привычное блюдо до неузнаваемости. Текстура становится интереснее, вкус — насыщеннее, а аромат обволакивает с первой ложки. Хрустящий хлеб и щепотка терпкого соуса сделают подачу ресторанной.

Паштет
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паштет

Маленький штрих — большой эффект

Хотите многослойности вкуса? Добавьте в печень пару ложек вина или каплю коньяка. Главное — прогрейте пару минут, чтобы алкоголь испарился, оставив тонкий след вкуса.

Измельчить паштет можно в любом блендере. А перед подачей дайте ему нагреться до комнатной температуры — так вкус раскроется полностью. Поджарьте хлеб и подайте с луковым мармеладом или клюквенным соусом — эффект будет вау.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:

  • куриная печень — 400 г

  • куриное филе — 400 г

  • сливочное масло — 150 г

  • лук — 1 крупный

  • морковь — 1 средняя

  • чеснок — 3 зубчика

  • соль — по вкусу

  • чёрный перец — по вкусу

  • смесь перцев и тимьян — для украшения

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Шаг 1.
Нарежьте филе ломтиками, печень промойте, удалите лишнее. Лук, морковь и чеснок — кубиками.

Шаг 2.
В сотейнике растопите половину масла. Потушите лук 5 минут, добавьте морковь, чеснок и филе. Обжаривайте 5 минут, влейте немного горячей воды, накройте и томите ещё 5 минут. Посолите, поперчите и переложите в миску.

Шаг 3.
В той же посуде растопите оставшееся масло. Обжарьте печень 6 минут до румяной корочки — внутри она должна быть чуть розовой. Посолите и поперчите.

Шаг 4.
Верните курицу с овощами, пробейте всё блендером до однородности. Прогрейте массу ещё минуту, постоянно помешивая. Горячий паштет разложите по баночкам, украсьте перцем и тимьяном. Охладите и уберите в холодильник на 2-4 часа.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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