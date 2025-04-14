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Эти рогалики с яблоками съедаются быстрее, чем успеют остыть

Еда

Если вы в поиске идеального рецепта для уютного чаепития — вот он. Эти рогалики получаются воздушными, ароматными и тают во рту. А главное — тесто универсальное: по этой же основе можно испечь пиццу, булочки или пирожки с любой начинкой. Работать с ним — одно удовольствие, особенно если использовать планетарный миксер или хлебопечку. Главное — добиться эластичной текстуры, чтобы не липло к рукам.

Рогалик
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рогалик

Начинка? Здесь полёт фантазии безграничен: сегодня яблоки, а завтра — груши, персики или абрикосы. Вариант с карамелизированными яблоками — классика, которая никогда не подводит.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 12 ПОРЦИЙ

  • мука пшеничная — 500 г

  • масло сливочное — 150 г

  • яйцо куриное — 3 шт.

  • сметана — 100 г

  • молоко — 100 мл

  • дрожжи сухие — 2 ч. л.

  • сахар — 2 ст. л.

  • соль — щепотка

  • яблоки — 1 кг

  • мёд — 3 ст. л.

  • ванильный сахар — 2 ст. л.

  • сахар коричневый — 2 ст. л.

  • корица — щепотка

  • сахарная пудра — щепотка (по желанию)

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Шаг 1.
В тёплом молоке растворите сахар, сверху насыпьте дрожжи, накройте салфеткой. Через несколько минут появится пышная шапка — дрожжи активировались.

Шаг 2.
Просейте муку, натрите в неё замороженное масло и перетрите до крошки. Влейте дрожжи, добавьте яйца, ванильный сахар, сметану и соль. Замесите тесто — оно должно быть мягким и эластичным. Не добавляйте лишнюю муку! Уберите в холодильник под плёнку на 2-3 часа.

Шаг 3.
Очистите яблоки и нарежьте дольками. На сковороде растопите половину масла, добавьте мёд и яблоки. Обжаривайте до карамелизации. Лучше делать это в два этапа, аккуратно помешивая, чтобы фрукты не разварились. Остудите.

Шаг 4.
Когда тесто подойдёт, раскатайте его в круг диаметром 35-40 см, нарежьте треугольниками. В основание каждого выложите начинку и сверните в рогалик. Начинка должна быть хорошо "упакована", чтобы не вытек сок.

Шаг 5.
Оставьте рогалики на расстойку на час — они увеличатся в объёме более чем вдвое. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Уточнения

Рога́лик — хлебобулочное изделие, представляющее из себя маленькую пшеничную булочку в форме рога. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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