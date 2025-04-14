Эти рогалики с яблоками съедаются быстрее, чем успеют остыть

Если вы в поиске идеального рецепта для уютного чаепития — вот он. Эти рогалики получаются воздушными, ароматными и тают во рту. А главное — тесто универсальное: по этой же основе можно испечь пиццу, булочки или пирожки с любой начинкой. Работать с ним — одно удовольствие, особенно если использовать планетарный миксер или хлебопечку. Главное — добиться эластичной текстуры, чтобы не липло к рукам.

Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рогалик

Начинка? Здесь полёт фантазии безграничен: сегодня яблоки, а завтра — груши, персики или абрикосы. Вариант с карамелизированными яблоками — классика, которая никогда не подводит.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 12 ПОРЦИЙ

мука пшеничная — 500 г

масло сливочное — 150 г

яйцо куриное — 3 шт.

сметана — 100 г

молоко — 100 мл

дрожжи сухие — 2 ч. л.

сахар — 2 ст. л.

соль — щепотка

яблоки — 1 кг

мёд — 3 ст. л.

ванильный сахар — 2 ст. л.

сахар коричневый — 2 ст. л.

корица — щепотка

сахарная пудра — щепотка (по желанию)

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Шаг 1.

В тёплом молоке растворите сахар, сверху насыпьте дрожжи, накройте салфеткой. Через несколько минут появится пышная шапка — дрожжи активировались.

Шаг 2.

Просейте муку, натрите в неё замороженное масло и перетрите до крошки. Влейте дрожжи, добавьте яйца, ванильный сахар, сметану и соль. Замесите тесто — оно должно быть мягким и эластичным. Не добавляйте лишнюю муку! Уберите в холодильник под плёнку на 2-3 часа.

Шаг 3.

Очистите яблоки и нарежьте дольками. На сковороде растопите половину масла, добавьте мёд и яблоки. Обжаривайте до карамелизации. Лучше делать это в два этапа, аккуратно помешивая, чтобы фрукты не разварились. Остудите.

Шаг 4.

Когда тесто подойдёт, раскатайте его в круг диаметром 35-40 см, нарежьте треугольниками. В основание каждого выложите начинку и сверните в рогалик. Начинка должна быть хорошо "упакована", чтобы не вытек сок.

Шаг 5.

Оставьте рогалики на расстойку на час — они увеличатся в объёме более чем вдвое. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Уточнения

Рога́лик — хлебобулочное изделие, представляющее из себя маленькую пшеничную булочку в форме рога.

