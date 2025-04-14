Эти рогалики с яблоками съедаются быстрее, чем успеют остыть

Если вы в поиске идеального рецепта для уютного чаепития — вот он. Эти рогалики получаются воздушными, ароматными и тают во рту. А главное — тесто универсальное: по этой же основе можно испечь пиццу, булочки или пирожки с любой начинкой. Работать с ним — одно удовольствие, особенно если использовать планетарный миксер или хлебопечку. Главное — добиться эластичной текстуры, чтобы не липло к рукам.
Начинка? Здесь полёт фантазии безграничен: сегодня яблоки, а завтра — груши, персики или абрикосы. Вариант с карамелизированными яблоками — классика, которая никогда не подводит.
мука пшеничная — 500 г
масло сливочное — 150 г
яйцо куриное — 3 шт.
сметана — 100 г
молоко — 100 мл
дрожжи сухие — 2 ч. л.
сахар — 2 ст. л.
соль — щепотка
яблоки — 1 кг
мёд — 3 ст. л.
ванильный сахар — 2 ст. л.
сахар коричневый — 2 ст. л.
корица — щепотка
сахарная пудра — щепотка (по желанию)
Шаг 1.
В тёплом молоке растворите сахар, сверху насыпьте дрожжи, накройте салфеткой. Через несколько минут появится пышная шапка — дрожжи активировались.
Шаг 2.
Просейте муку, натрите в неё замороженное масло и перетрите до крошки. Влейте дрожжи, добавьте яйца, ванильный сахар, сметану и соль. Замесите тесто — оно должно быть мягким и эластичным. Не добавляйте лишнюю муку! Уберите в холодильник под плёнку на 2-3 часа.
Шаг 3.
Очистите яблоки и нарежьте дольками. На сковороде растопите половину масла, добавьте мёд и яблоки. Обжаривайте до карамелизации. Лучше делать это в два этапа, аккуратно помешивая, чтобы фрукты не разварились. Остудите.
Шаг 4.
Когда тесто подойдёт, раскатайте его в круг диаметром 35-40 см, нарежьте треугольниками. В основание каждого выложите начинку и сверните в рогалик. Начинка должна быть хорошо "упакована", чтобы не вытек сок.
Шаг 5.
Оставьте рогалики на расстойку на час — они увеличатся в объёме более чем вдвое. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.
Рога́лик — хлебобулочное изделие, представляющее из себя маленькую пшеничную булочку в форме рога.
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