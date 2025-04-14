Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чрезвычайное восстановление: развитие отношений РФ и США при Трампе
Перезапуск отношений: что ждет Россию и Грузию
Санкционная война: раскрыто, что Россия думала о шагах США
Кошки не видят в нас богов: их мнение куда интереснее
Ошибки на месте ДТП, которые обнуляют страховую выплату — и совершают их даже опытные
Немецкий реванш: Германия нацелена продолжить конфликт с Россией
Роза Хутор принял участие в Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске
Поцелуй псу в морду: что на самом деле об этом думает собака
Рубль крепчает — спрос падает: россияне больше не берут кредиты на технику

ТОП-5 самых атмосферных блюд от бабушек СССР

Еда

Еда от бабушки в СССР была особым ритуалом: простая, душевная и с таким вкусом, что вспоминается на всю жизнь.

Жареные пирожки
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареные пирожки

Вот ТОП-5 самых атмосферных блюд от бабушек СССР, от которых сразу пахнет детством, летом и заботой.

1. Борщ с салом и чесноком

Густой, как повесть Гоголя. Красный, ароматный, с каплей уксуса и ложкой сметаны. Варился на огромной кастрюле "на три дня", а на второй день становился только вкуснее.

Рядом обязательно — ржаной хлеб, сало и тарелка с нарезанным чесноком. Бабушкина фраза: "Поешь борщика — сил наберёшься!".

2. Жареная картошка с луком и шкварками

Легендарный запах, доносящийся с кухни ещё до подъезда. Хрустящая, румяная, на подсолнечном масле, а если повезёт — со шкварками.

Подача — прямо со сковородки, под эмалированную тарелку, с солёными огурцами из погреба. Бабушкина фраза: "Горяченькая, ешь скорее, пока не остыла!".

3. Тушёная капуста с сосисками или мясом

Простое блюдо на каждый день: капуста, морковка, лавровый лист, чуть томатной пасты. Секрет бабушки — "чуть сахару" и долгое томление на медленном огне.

Иногда добавлялись сосиски, а в праздник — кусочки свинины.

4. Вареники с творогом или вишней

Тесто — вручную, раскатано скалкой, вырезано стаканом. Начинка — сладкий творог с ванилью или вишни с сахаром.

Вареники подавались со сметаной или маслом, сверху — сахар.

5. Пирожки с картошкой, капустой или повидлом

Пеклись десятками, особенно к приезду внуков. Пышные, румяные, пахнущие детством.

Съедались с чаем "со слоном", молоком или компотом. Бабушкина фраза: "Ешь больше, ещё напеку!".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание
Авто
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание Аудио 
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Домашние животные
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал Аудио 
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Фармацевтические гиганты наживаются на страданиях: разоблачение системы Игорь Буккер Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ Любовь Степушова Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ Дмитрий Плотников
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Последние материалы
Немецкий реванш: Германия нацелена продолжить конфликт с Россией
Роза Хутор принял участие в Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске
Поцелуй псу в морду: что на самом деле об этом думает собака
Киркоров хочет стать многодетным: артист выбрал имена для будущих детей
Рубль крепчает — спрос падает: россияне больше не берут кредиты на технику
Шлюз в неизвестность: Пентагон признал, что смерть — не конец
Буква в небе: москвичей озадачила таинственная V над городом
Больше не постучат в дверь: в России обсуждают полный запрет коллекторов
Навка рулит, Песков шутит: кто управляет семейным бюджетом в кремлёвской паре
Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.