Еда от бабушки в СССР была особым ритуалом: простая, душевная и с таким вкусом, что вспоминается на всю жизнь.
Вот ТОП-5 самых атмосферных блюд от бабушек СССР, от которых сразу пахнет детством, летом и заботой.
1. Борщ с салом и чесноком
Густой, как повесть Гоголя. Красный, ароматный, с каплей уксуса и ложкой сметаны. Варился на огромной кастрюле "на три дня", а на второй день становился только вкуснее.
Рядом обязательно — ржаной хлеб, сало и тарелка с нарезанным чесноком. Бабушкина фраза: "Поешь борщика — сил наберёшься!".
2. Жареная картошка с луком и шкварками
Легендарный запах, доносящийся с кухни ещё до подъезда. Хрустящая, румяная, на подсолнечном масле, а если повезёт — со шкварками.
Подача — прямо со сковородки, под эмалированную тарелку, с солёными огурцами из погреба. Бабушкина фраза: "Горяченькая, ешь скорее, пока не остыла!".
3. Тушёная капуста с сосисками или мясом
Простое блюдо на каждый день: капуста, морковка, лавровый лист, чуть томатной пасты. Секрет бабушки — "чуть сахару" и долгое томление на медленном огне.
Иногда добавлялись сосиски, а в праздник — кусочки свинины.
4. Вареники с творогом или вишней
Тесто — вручную, раскатано скалкой, вырезано стаканом. Начинка — сладкий творог с ванилью или вишни с сахаром.
Вареники подавались со сметаной или маслом, сверху — сахар.
5. Пирожки с картошкой, капустой или повидлом
Пеклись десятками, особенно к приезду внуков. Пышные, румяные, пахнущие детством.
Съедались с чаем "со слоном", молоком или компотом. Бабушкина фраза: "Ешь больше, ещё напеку!".
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