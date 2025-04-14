Всего 20 минут — и на столе ароматные ленивые вареники

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет времени и сил готовить что-то сложное, ленивые вареники становятся настоящим спасением. Никакого теста, никакой начинки — всего несколько простых шагов, и у вас на столе ароматное, нежное и сытное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вареники

Ингредиенты на 4 порции:

Творог (жирность от 9%) — 400 г

Мука — 2-3 ст. л. + немного для раскатывания

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Молотая корица — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка творога

Если творог влажный, заверните его в марлю и оставьте под прессом в прохладном месте на несколько часов, чтобы избавиться от лишней влаги.

2. Основа теста

Протрите творог через сито. Яйца взбейте с сахаром и корицей, затем соедините с творожной массой. Перемешайте до однородности.

3. Мука и отдых

Просейте муку с щепоткой соли, добавьте к творогу и замесите мягкое, чуть липковатое тесто. Оставьте под полотенцем на 15 минут.

4. Формируем вареники

Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую в "колбаску". Нарежьте кусочками по 2 см.

5. Варим

Вскипятите подсоленную воду. Отправьте вареники в кастрюлю и варите 3-4 минуты после всплытия. Достаньте шумовкой, дайте стечь воде.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

