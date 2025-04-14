Всего 20 минут — и на столе ароматные ленивые вареники

Когда нет времени и сил готовить что-то сложное, ленивые вареники становятся настоящим спасением. Никакого теста, никакой начинки — всего несколько простых шагов, и у вас на столе ароматное, нежное и сытное блюдо, которое понравится и детям, и взрослым.
Творог (жирность от 9%) — 400 г
Мука — 2-3 ст. л. + немного для раскатывания
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Молотая корица — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
1. Подготовка творога
Если творог влажный, заверните его в марлю и оставьте под прессом в прохладном месте на несколько часов, чтобы избавиться от лишней влаги.
2. Основа теста
Протрите творог через сито. Яйца взбейте с сахаром и корицей, затем соедините с творожной массой. Перемешайте до однородности.
3. Мука и отдых
Просейте муку с щепоткой соли, добавьте к творогу и замесите мягкое, чуть липковатое тесто. Оставьте под полотенцем на 15 минут.
4. Формируем вареники
Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую в "колбаску". Нарежьте кусочками по 2 см.
5. Варим
Вскипятите подсоленную воду. Отправьте вареники в кастрюлю и варите 3-4 минуты после всплытия. Достаньте шумовкой, дайте стечь воде.
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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