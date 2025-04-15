Запечённая картошка и шампиньоны — салат, от которого не оторвёшься

Этот салат идеально подойдёт для зимних вечеров, когда хочется чего-то сытного, но лёгкого, ароматного и уютного. Обжаренные в чесночном масле грибы и тёплый картофель, хрустящие огурчики и пикантная заправка — сочетание, которое хочется повторять снова и снова.
300-400 г мелкой картошки
600 г шампиньонов
1 зубчик чеснока
4 маринованных огурчика
1 пучок зелёного лука
Оливковое масло
Соль и свежемолотый чёрный перец
Для заправки:
1 ст. л. горчицы с зёрнами
1 ст. л. лимонного сока
4 ст. л. оливкового масла
Щепотка сладкой паприки
1. Готовим заправку:
В небольшой миске смешайте горчицу с лимонным соком, маслом и паприкой. Приправьте солью и перцем. Взбейте вилкой до однородности.
2. Запекаем или варим картошку:
Картофель можно запечь в фольге при 200 °C или отварить в мундире. Готовую картошку остудите в холодной воде, очистите и нарежьте крупными кусочками.
3. Жарим грибы:
Отрежьте у шампиньонов твёрдые кончики ножек, нарежьте грибы. Раздавите зубчик чеснока и обжарьте его в масле до лёгкой корочки, затем уберите. В ароматизированное масло выложите грибы и обжарьте 2-3 минуты на сильном огне. Посолите и поперчите.
4. Собираем салат:
Огурцы нарежьте тонкими дольками, зелёный лук измельчите. Смешайте тёплые грибы с луком, затем добавьте картошку и огурцы.
5. Заправляем:
Полейте салат горчичной заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 5 минут — и подавайте к столу.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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