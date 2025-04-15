Запечённая картошка и шампиньоны — салат, от которого не оторвёшься

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат идеально подойдёт для зимних вечеров, когда хочется чего-то сытного, но лёгкого, ароматного и уютного. Обжаренные в чесночном масле грибы и тёплый картофель, хрустящие огурчики и пикантная заправка — сочетание, которое хочется повторять снова и снова.

Фото: flickr.com by T.Tseng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с грибами и рукколой

Ингредиенты на 4 порции:

300-400 г мелкой картошки

600 г шампиньонов

1 зубчик чеснока

4 маринованных огурчика

1 пучок зелёного лука

Оливковое масло

Соль и свежемолотый чёрный перец

Для заправки:

1 ст. л. горчицы с зёрнами

1 ст. л. лимонного сока

4 ст. л. оливкового масла

Щепотка сладкой паприки

Как приготовить

1. Готовим заправку:

В небольшой миске смешайте горчицу с лимонным соком, маслом и паприкой. Приправьте солью и перцем. Взбейте вилкой до однородности.

2. Запекаем или варим картошку:

Картофель можно запечь в фольге при 200 °C или отварить в мундире. Готовую картошку остудите в холодной воде, очистите и нарежьте крупными кусочками.

3. Жарим грибы:

Отрежьте у шампиньонов твёрдые кончики ножек, нарежьте грибы. Раздавите зубчик чеснока и обжарьте его в масле до лёгкой корочки, затем уберите. В ароматизированное масло выложите грибы и обжарьте 2-3 минуты на сильном огне. Посолите и поперчите.

4. Собираем салат:

Огурцы нарежьте тонкими дольками, зелёный лук измельчите. Смешайте тёплые грибы с луком, затем добавьте картошку и огурцы.

5. Заправляем:

Полейте салат горчичной заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 5 минут — и подавайте к столу.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

