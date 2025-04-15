Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баня обернулась ультиматумом: Киргизия требует ответа от Москвы
Чистка унитаза без химии? Лимонная кислота справится за минуты
Томлёная гречка, которая тает во рту: секрет в одном компоненте
Один ход — и волосы как в рекламе: простая вещь творит чудеса
Мамонты возвращаются: когда Сибирь снова увидит гигантов
Вашей семье хватит 40 тысяч: внедрите эти простые правила в бюджет, и деньги перестанут утекать
Примените этот простой трюк для ночного жиросжигания — и будете очень довольны!
Как питомцы распознают ложь, тревогу и обиду — вот что говорит наука
Фукуок становится звездой: турист объяснил, почему на этот вьетнамский остров скоро хлынут толпы

Запечённая картошка и шампиньоны — салат, от которого не оторвёшься

1:58
Еда

Этот салат идеально подойдёт для зимних вечеров, когда хочется чего-то сытного, но лёгкого, ароматного и уютного. Обжаренные в чесночном масле грибы и тёплый картофель, хрустящие огурчики и пикантная заправка — сочетание, которое хочется повторять снова и снова.

Салат с грибами и рукколой
Фото: flickr.com by T.Tseng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с грибами и рукколой

Ингредиенты на 4 порции:

  • 300-400 г мелкой картошки

  • 600 г шампиньонов

  • 1 зубчик чеснока

  • 4 маринованных огурчика

  • 1 пучок зелёного лука

  • Оливковое масло

  • Соль и свежемолотый чёрный перец

Для заправки:

  • 1 ст. л. горчицы с зёрнами

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • 4 ст. л. оливкового масла

  • Щепотка сладкой паприки

Как приготовить

1. Готовим заправку:
В небольшой миске смешайте горчицу с лимонным соком, маслом и паприкой. Приправьте солью и перцем. Взбейте вилкой до однородности.

2. Запекаем или варим картошку:
Картофель можно запечь в фольге при 200 °C или отварить в мундире. Готовую картошку остудите в холодной воде, очистите и нарежьте крупными кусочками.

3. Жарим грибы:
Отрежьте у шампиньонов твёрдые кончики ножек, нарежьте грибы. Раздавите зубчик чеснока и обжарьте его в масле до лёгкой корочки, затем уберите. В ароматизированное масло выложите грибы и обжарьте 2-3 минуты на сильном огне. Посолите и поперчите.

4. Собираем салат:
Огурцы нарежьте тонкими дольками, зелёный лук измельчите. Смешайте тёплые грибы с луком, затем добавьте картошку и огурцы.

5. Заправляем:
Полейте салат горчичной заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 5 минут — и подавайте к столу.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи
Еда и рецепты
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Землетрясения выдали тайну: внутри планеты прячется океан
Последний рубеж ВСУ: что происходит в монастыре под Курском
Разногласия по уставу ООН: Лавров поспорил с Токаевым о границах и народах
Жильё или вклад: деньги предпочли банк, а не бетон
Сожгли траву — а сорняков стало больше? Вот почему
Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое
Закон против крипты: в России будут изымать цифровые активы
Мошенники прикинулись налоговой: новая схема пугает россиян
Как приготовить щи, чтобы влюбиться в них заново
Завал на шахте "Садкинская": два горняка под землёй, идут спасательные работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.