Рестораны СССР. Что можно было заказать на 1 рубль

На 1 рубль в ресторане СССР в разное время можно было купить совсем не одно и то же.
Но если ориентироваться на 1970-1980-е годы, когда инфляция была относительно стабильной, то на рубль всё ещё можно было довольно неплохо перекусить. Вот пример, что можно было взять примерно за эту сумму.
Что можно было заказать в ресторане СССР на 1 рубль:
Первое
Второе
Закуски/салаты
Хлеб и прочее
Напитки
Пример условного "обеда" на 1 рубль:
И даже останется пару копеек на сдачу!
Конечно, это скорее касалось столовых и обычных ресторанов, а не ресторанов "высшей категории", где цены могли быть сильно выше, особенно на спиртное, закуски и "деликатесы".
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