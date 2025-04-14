Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий стук под океаном: сигнал, который повторяется снова и снова, без причины
Этот способ разоблачит подделку: проверьте кожу прямо в магазине
Юбка в бельевом стиле — вещь, которую этой весной будут носить все
Вождение не про реакцию, а про интуицию — и других водителей
Тренируем пресс дома: 7 простых упражнений для невероятного результата
Щепотка в кофе — и вы укрепите сердце и снизите сахар: польза корицы, о которой не говорят
Чтобы были мои, а не чужие: Розенбаум раскрыл тайный смысл регистрации строчек из своих песен на фоне важного события
Эти растения для живой изгороди превратят ваш участок в секретный уголок — соседи ничего не увидят
Агрессия вашей кошки: 3 вещи, которые заставляют её превращаться в хищника

Рестораны СССР. Что можно было заказать на 1 рубль

1:39
Еда

На 1 рубль в ресторане СССР в разное время можно было купить совсем не одно и то же.

Ресторан
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресторан

Но если ориентироваться на 1970-1980-е годы, когда инфляция была относительно стабильной, то на рубль всё ещё можно было довольно неплохо перекусить. Вот пример, что можно было взять примерно за эту сумму.

Что можно было заказать в ресторане СССР на 1 рубль:

Первое

  • Борщ с мясом — 20-25 коп.
  • Щи или рассольник — 18-22 коп.
  • Суп харчо — 25-30 коп.

Второе

  • Котлета по-домашнему с гарниром — 40-50 коп.
  • Плов или гречка с мясом — 40 коп.
  • Омлет или яичница — 25-30 коп.

Закуски/салаты

  • Винегрет — 10-12 коп.
  • Селёдка с луком — 15 коп.
  • Салат "Столичный" (с курицей) — 20-25 коп.

Хлеб и прочее

  • Хлеб (2 куска) — 2 коп.
  • Булочка — 5 коп.

Напитки

  • Компот или кисель — 7-10 коп.
  • Минеральная вода — 10 коп.
  • Стакан чая с сахаром — 5-7 коп.

Пример условного "обеда" на 1 рубль:

  • Борщ — 25 коп.
  • Котлета с картошкой — 50 коп.
  • Хлеб — 2 коп.
  • Компот — 8 коп.

И даже останется пару копеек на сдачу! 

Конечно, это скорее касалось столовых и обычных ресторанов, а не ресторанов "высшей категории", где цены могли быть сильно выше, особенно на спиртное, закуски и "деликатесы".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Автобусы СССР. ЛиАЗ и ЛАЗ — любимцы советских пассажиров Дмитрий Плотников
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Последние материалы
Тихий стук под океаном: сигнал, который повторяется снова и снова, без причины
Этот способ разоблачит подделку: проверьте кожу прямо в магазине
Юбка в бельевом стиле — вещь, которую этой весной будут носить все
Рестораны СССР. Что можно было заказать на 1 рубль
Вождение не про реакцию, а про интуицию — и других водителей
Тренируем пресс дома: 7 простых упражнений для невероятного результата
Щепотка в кофе — и вы укрепите сердце и снизите сахар: польза корицы, о которой не говорят
Автобусы СССР. ЛиАЗ и ЛАЗ — любимцы советских пассажиров
Чтобы были мои, а не чужие: Розенбаум раскрыл тайный смысл регистрации строчек из своих песен на фоне важного события
Эти растения для живой изгороди превратят ваш участок в секретный уголок — соседи ничего не увидят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.