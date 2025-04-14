Рестораны СССР. Что можно было заказать на 1 рубль

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

На 1 рубль в ресторане СССР в разное время можно было купить совсем не одно и то же.

Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресторан

Но если ориентироваться на 1970-1980-е годы, когда инфляция была относительно стабильной, то на рубль всё ещё можно было довольно неплохо перекусить. Вот пример, что можно было взять примерно за эту сумму.

Что можно было заказать в ресторане СССР на 1 рубль:

Первое

Борщ с мясом — 20-25 коп.

Щи или рассольник — 18-22 коп.

Суп харчо — 25-30 коп.

Второе

Котлета по-домашнему с гарниром — 40-50 коп.

Плов или гречка с мясом — 40 коп.

Омлет или яичница — 25-30 коп.

Закуски/салаты

Винегрет — 10-12 коп.

Селёдка с луком — 15 коп.

Салат "Столичный" (с курицей) — 20-25 коп.

Хлеб и прочее

Хлеб (2 куска) — 2 коп.

Булочка — 5 коп.

Напитки

Компот или кисель — 7-10 коп.

Минеральная вода — 10 коп.

Стакан чая с сахаром — 5-7 коп.

Пример условного "обеда" на 1 рубль:

Борщ — 25 коп.

Котлета с картошкой — 50 коп.

Хлеб — 2 коп.

Компот — 8 коп.

И даже останется пару копеек на сдачу!

Конечно, это скорее касалось столовых и обычных ресторанов, а не ресторанов "высшей категории", где цены могли быть сильно выше, особенно на спиртное, закуски и "деликатесы".