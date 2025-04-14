Салат из редьки, который покорит любого — острый, быстрый и очень вкусный

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда времени в обрез, а хочется чего-то остренького и с характером, этот салат — именно то, что нужно. Он готовится буквально за 10 минут, а получается бодрящий, насыщенный и очень пикантный. В основе — тёртая редька, острый чеснок и немного сыра. Всего несколько ингредиентов, а результат — такой, что гости просят рецепт.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ редька

Ингредиенты на 4 порции:

Редька — 1-2 шт. (в зависимости от размера)

Твёрдый сыр — 100 г

Чеснок — 1-2 зубчика (по вкусу)

Майонез — примерно 0,5 стакана (регулируйте по желанию)

Зелень для украшения — петрушка, укроп или сельдерей

Как приготовить

Редьку нужно очистить и тщательно вымыть. Натрите её на мелкой тёрке — чем мельче, тем нежнее текстура у салата.

Сыр также натрите — выбирайте твёрдый сорт с выраженным вкусом, он отлично балансирует остроту редьки и чеснока.

Чеснок — по вкусу. Если любите поострее, возьмите пару крупных зубчиков и натрите на мелкой тёрке или пропустите через пресс.

В глубокой миске соедините натёртую редьку, сыр и чеснок. Добавьте майонез — сначала немного, а затем при необходимости ещё, чтобы добиться нужной кремовой консистенции. Всё аккуратно перемешайте.

Готовый салат украсьте веточками зелени — будет красиво, свежо и по-домашнему.

Подавайте сразу, пока он свежий и хрустит.

Кулинарный совет

Если хотите смягчить вкус редьки, предварительно немного посолите её и оставьте на 5-7 минут, затем отожмите лишний сок. Это уберёт лишнюю горечь, но салат при этом не потеряет характер.

Уточнения

Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).

