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Салат из редьки, который покорит любого — острый, быстрый и очень вкусный

1:49
Еда

Когда времени в обрез, а хочется чего-то остренького и с характером, этот салат — именно то, что нужно. Он готовится буквально за 10 минут, а получается бодрящий, насыщенный и очень пикантный. В основе — тёртая редька, острый чеснок и немного сыра. Всего несколько ингредиентов, а результат — такой, что гости просят рецепт.

редька
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
редька

Ингредиенты на 4 порции:

  • Редька — 1-2 шт. (в зависимости от размера)

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Чеснок — 1-2 зубчика (по вкусу)

  • Майонез — примерно 0,5 стакана (регулируйте по желанию)

  • Зелень для украшения — петрушка, укроп или сельдерей

Как приготовить

Редьку нужно очистить и тщательно вымыть. Натрите её на мелкой тёрке — чем мельче, тем нежнее текстура у салата.
Сыр также натрите — выбирайте твёрдый сорт с выраженным вкусом, он отлично балансирует остроту редьки и чеснока.
Чеснок — по вкусу. Если любите поострее, возьмите пару крупных зубчиков и натрите на мелкой тёрке или пропустите через пресс.

В глубокой миске соедините натёртую редьку, сыр и чеснок. Добавьте майонез — сначала немного, а затем при необходимости ещё, чтобы добиться нужной кремовой консистенции. Всё аккуратно перемешайте.

Готовый салат украсьте веточками зелени — будет красиво, свежо и по-домашнему.
Подавайте сразу, пока он свежий и хрустит.

Кулинарный совет

Если хотите смягчить вкус редьки, предварительно немного посолите её и оставьте на 5-7 минут, затем отожмите лишний сок. Это уберёт лишнюю горечь, но салат при этом не потеряет характер.

Уточнения

Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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