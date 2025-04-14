Салат из редьки, который покорит любого — острый, быстрый и очень вкусный

Когда времени в обрез, а хочется чего-то остренького и с характером, этот салат — именно то, что нужно. Он готовится буквально за 10 минут, а получается бодрящий, насыщенный и очень пикантный. В основе — тёртая редька, острый чеснок и немного сыра. Всего несколько ингредиентов, а результат — такой, что гости просят рецепт.
Редька — 1-2 шт. (в зависимости от размера)
Твёрдый сыр — 100 г
Чеснок — 1-2 зубчика (по вкусу)
Майонез — примерно 0,5 стакана (регулируйте по желанию)
Зелень для украшения — петрушка, укроп или сельдерей
Редьку нужно очистить и тщательно вымыть. Натрите её на мелкой тёрке — чем мельче, тем нежнее текстура у салата.
Сыр также натрите — выбирайте твёрдый сорт с выраженным вкусом, он отлично балансирует остроту редьки и чеснока.
Чеснок — по вкусу. Если любите поострее, возьмите пару крупных зубчиков и натрите на мелкой тёрке или пропустите через пресс.
В глубокой миске соедините натёртую редьку, сыр и чеснок. Добавьте майонез — сначала немного, а затем при необходимости ещё, чтобы добиться нужной кремовой консистенции. Всё аккуратно перемешайте.
Готовый салат украсьте веточками зелени — будет красиво, свежо и по-домашнему.
Подавайте сразу, пока он свежий и хрустит.
Если хотите смягчить вкус редьки, предварительно немного посолите её и оставьте на 5-7 минут, затем отожмите лишний сок. Это уберёт лишнюю горечь, но салат при этом не потеряет характер.
Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).
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