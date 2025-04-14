Коссовский салат: не просто закуска, а целый обед в одной миске

Коссовский салат — блюдо белорусской кухни, названное в честь небольшого местечка Коссово. Изначально он готовился без рыбы, но со временем появился интересный вариант, в котором к традиционным ингредиентам добавляют отварную рыбу. Получается не просто салат, а цельное, сытное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом леса и деревни.
Отварная свёкла — 300 г
Лесные сушёные грибы (отварные) — 50 г
Отварная рыба — 200 г
Лук репчатый — 1-2 шт.
Подсолнечное масло — 25 мл
Сметана — 250 мл
Чеснок — 2-3 зубчика
Уксус 9% — 1-1,5 ч. ложки
Сахар — по вкусу (примерно 1 ч. ложка)
Соль — по вкусу
Свёклу нужно предварительно отварить, остудить и нарезать соломкой. Сразу после этого сбрызните её уксусом — буквально половиной чайной ложки. Это сделает вкус более выразительным.
Половину луковицы нарежьте тонкой соломкой и слегка обжарьте на подсолнечном масле до мягкости. В это время подготовьте отваренные грибы: нарежьте их также соломкой и соедините с обжаренным луком. Эта смесь станет сердцем вкуса салата — ароматной, насыщенной, с нотками леса.
Вторую половину луковицы тоже нарежьте. Отварную рыбу разберите на кусочки — не слишком мелко, но и не крупно. Чеснок измельчите: можно натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс.
Теперь сделайте заправку. Смешайте сметану с чесноком, уксусом, щепоткой соли и чайной ложкой сахара. Получится соус с лёгкой кислинкой и чесночным характером.
Все подготовленные ингредиенты аккуратно перемешайте в одной большой миске. Заправьте салат сметанным соусом, ещё раз аккуратно перемешайте, накройте и дайте настояться минимум 20 минут. Это важно — за это время вкус станет более цельным и глубоким.
Лучше всего подавать такой салат в керамической посуде, с деревянной ложкой — не только для аутентичной подачи, но и для настроения.
Ко́ссово (бел. Ко́сава) — город в Ивацевичском районе Брестской области Беларуси, в 15 км от Ивацевичей.
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