Столовая СССР. Кисель, перловка и компот — ТОП-5 блюд с характером

Советская столовая — это не просто место, где ели.
Это целая эпоха вкуса и строгости, алюминиевых подносов, запаха свежей котлеты и звонких голосов поваров в белых колпаках. Каждое блюдо здесь имело характер — простое, но с душой, строгое, но честное.
Вот ТОП-5 кулинарных символов столовой СССР, которые не только утоляли голод, но и оставались в памяти на всю жизнь.
1. Перловка с подливкой
Королева советской кухни — перловая каша. Вкус — на любителя, но под правильную мясную подливку она раскрывалась как солдат в увольнении. Часто подавалась с гуляшом или тушёными овощами. Перловка — это дисциплина на тарелке.
2. Котлета "по-домашнему"
Сочетание говядины и хлеба, обжаренное до золотистой корочки. Иногда встречалась с макаронами, иногда с пюре. И всегда — с ложкой горчицы или ложкой подливки. Это была котлета, которую ели молча и уважительно.
3. Суп "щи из квашеной капусты"
Ароматные, терпкие, с ложкой сметаны — щи были настоящей зимней классикой. Часто готовились "со вчера" и только становились вкуснее. Именно с таких супов начинались обеды настоящих трудяг.
4. Компот из сухофруктов
Он был в каждом меню. Тёмно-рубиновый, терпкий, густой — как советская проза. Его наливали в гранёные стаканы и подавали с булочкой. Компот не просто утолял жажду, он как будто говорил: "Ты поел — теперь отдохни".
5. Кисель
Полугустой, в меру сладкий, с лёгким привкусом крахмала. Его подавали в стаканах или плошках, он колыхался при переноске как желе. За киселём скрывалась забота — скромная, но искренняя.
Советская столовая — это не haute cuisine, но кухня с идеологией: просто, сытно, строго. Каждое блюдо — как строевая песня: без излишеств, но с ритмом и смыслом.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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