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Столовая СССР. Кисель, перловка и компот — ТОП-5 блюд с характером

Еда

Советская столовая — это не просто место, где ели.

Котлеты
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Котлеты

Это целая эпоха вкуса и строгости, алюминиевых подносов, запаха свежей котлеты и звонких голосов поваров в белых колпаках. Каждое блюдо здесь имело характер — простое, но с душой, строгое, но честное.

Вот ТОП-5 кулинарных символов столовой СССР, которые не только утоляли голод, но и оставались в памяти на всю жизнь.

1. Перловка с подливкой

Королева советской кухни — перловая каша. Вкус — на любителя, но под правильную мясную подливку она раскрывалась как солдат в увольнении. Часто подавалась с гуляшом или тушёными овощами. Перловка — это дисциплина на тарелке.

2. Котлета "по-домашнему"

Сочетание говядины и хлеба, обжаренное до золотистой корочки. Иногда встречалась с макаронами, иногда с пюре. И всегда — с ложкой горчицы или ложкой подливки. Это была котлета, которую ели молча и уважительно.

3. Суп "щи из квашеной капусты"

Ароматные, терпкие, с ложкой сметаны — щи были настоящей зимней классикой. Часто готовились "со вчера" и только становились вкуснее. Именно с таких супов начинались обеды настоящих трудяг.

4. Компот из сухофруктов

Он был в каждом меню. Тёмно-рубиновый, терпкий, густой — как советская проза. Его наливали в гранёные стаканы и подавали с булочкой. Компот не просто утолял жажду, он как будто говорил: "Ты поел — теперь отдохни".

5. Кисель

Полугустой, в меру сладкий, с лёгким привкусом крахмала. Его подавали в стаканах или плошках, он колыхался при переноске как желе. За киселём скрывалась забота — скромная, но искренняя.

Советская столовая — это не haute cuisine, но кухня с идеологией: просто, сытно, строго. Каждое блюдо — как строевая песня: без излишеств, но с ритмом и смыслом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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