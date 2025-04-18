Как съесть два кулича и не пожалеть: рецепт без сахара и чувства вины

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха — не повод страдать от чувства вины за лишний кусочек сдобы. Но и не повод загружать организм тяжёлой бомбой из сахара, сливок и дрожжей, особенно после Великого поста. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, как превратить пасхальный кулич в более лёгкий и полезный вариант — при этом не жертвуя вкусом.

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Почему важно облегчить рецепт

Кулич по классике — это жирная, сладкая сдоба, наполненная маслом, молоком, цукатами и сахаром. Вкусно, но очень калорийно. Диетологи советуют ограничиваться одним кусочком. Но если умно изменить рецепт, можно позволить себе и два — и совесть не загрызёт.

5 шагов к "умному" куличу:

1. Уберите рафинированный сахар

Замените его на кокосовый, финиковый или полностью откажитесь — сладости добавят изюм и курага.

Цукаты из сиропа — мимо: в них сахара больше, чем в глазури.

2. Сделайте ставку на специи

Используйте ваниль, кардамон, корицу, куркуму, мускатный орех, цедру лимона.

Аромат и вкус будут настолько яркими, что никто не заметит "потерю" сахара.

3. Мука — на половину цельнозерновая

Смешайте пшеничную с миндальной, гречневой или кокосовой.

Тесто станет легче, а гликемическая нагрузка — ниже.

4. Дрожжи? Можно и без них

Замените дрожжи на закваску, разрыхлитель или даже взбитые яйца — получится воздушно и мягко.

5. Масло — в меру

Не исключайте его совсем, но уменьшите дозировку и выбирайте сливочное хорошего качества или топлёное.