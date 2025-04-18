Как съесть два кулича и не пожалеть: рецепт без сахара и чувства вины

Пасха — не повод страдать от чувства вины за лишний кусочек сдобы. Но и не повод загружать организм тяжёлой бомбой из сахара, сливок и дрожжей, особенно после Великого поста. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, как превратить пасхальный кулич в более лёгкий и полезный вариант — при этом не жертвуя вкусом.
Кулич по классике — это жирная, сладкая сдоба, наполненная маслом, молоком, цукатами и сахаром. Вкусно, но очень калорийно. Диетологи советуют ограничиваться одним кусочком. Но если умно изменить рецепт, можно позволить себе и два — и совесть не загрызёт.
Замените его на кокосовый, финиковый или полностью откажитесь — сладости добавят изюм и курага.
Цукаты из сиропа — мимо: в них сахара больше, чем в глазури.
Используйте ваниль, кардамон, корицу, куркуму, мускатный орех, цедру лимона.
Аромат и вкус будут настолько яркими, что никто не заметит "потерю" сахара.
Смешайте пшеничную с миндальной, гречневой или кокосовой.
Тесто станет легче, а гликемическая нагрузка — ниже.
Замените дрожжи на закваску, разрыхлитель или даже взбитые яйца — получится воздушно и мягко.
Не исключайте его совсем, но уменьшите дозировку и выбирайте сливочное хорошего качества или топлёное.
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