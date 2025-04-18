Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты отдыха, о которых молчат: почему эти европейские города потеряли своё очарование
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт
Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США
Лучший бомбардир турецкой лиги погиб, упав с 11-го этажа

Как съесть два кулича и не пожалеть: рецепт без сахара и чувства вины

1:47
Еда

Пасха — не повод страдать от чувства вины за лишний кусочек сдобы. Но и не повод загружать организм тяжёлой бомбой из сахара, сливок и дрожжей, особенно после Великого поста. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, как превратить пасхальный кулич в более лёгкий и полезный вариант — при этом не жертвуя вкусом.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Почему важно облегчить рецепт

Кулич по классике — это жирная, сладкая сдоба, наполненная маслом, молоком, цукатами и сахаром. Вкусно, но очень калорийно. Диетологи советуют ограничиваться одним кусочком. Но если умно изменить рецепт, можно позволить себе и два — и совесть не загрызёт.

5 шагов к "умному" куличу:

1. Уберите рафинированный сахар

  • Замените его на кокосовый, финиковый или полностью откажитесь — сладости добавят изюм и курага.

  • Цукаты из сиропа — мимо: в них сахара больше, чем в глазури.

2. Сделайте ставку на специи

  • Используйте ваниль, кардамон, корицу, куркуму, мускатный орех, цедру лимона.

  • Аромат и вкус будут настолько яркими, что никто не заметит "потерю" сахара.

3. Мука — на половину цельнозерновая

  • Смешайте пшеничную с миндальной, гречневой или кокосовой.

  • Тесто станет легче, а гликемическая нагрузка — ниже.

4. Дрожжи? Можно и без них

  • Замените дрожжи на закваску, разрыхлитель или даже взбитые яйца — получится воздушно и мягко.

5. Масло — в меру

  • Не исключайте его совсем, но уменьшите дозировку и выбирайте сливочное хорошего качества или топлёное.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт
Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США
Лучший бомбардир турецкой лиги погиб, упав с 11-го этажа
Почему зубы мудрости всё ещё растут — неожиданный ответ от эволюции
Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.