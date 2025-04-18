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Праздник — не повод забывать о святом: как нельзя украшать пасхальные яйца

1:36
Еда

Пасха — праздник светлый, радостный и наполненный символами. И конечно, украшенные яйца — один из главных элементов. Цвета, наклейки, узоры — здесь фантазия безгранична. Или почти…

Пасхальные яйца
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Пасхальные яйца

Протоиерей Максим Троеглазов напомнил: есть одно правило, нарушать которое не стоит. И дело тут не в религиозной строгости, а в уважении.

Цвет можно любой, но с настроением

Церковь не регулирует цвета пасхальных яиц — хотите красьте в зелёный, розовый, золотой или даже с блёстками. Но тёмные оттенки — неуместны по духу праздника.

"Лучше избегать чёрного и тёмно-синего. Всё-таки Пасха — праздник света и жизни", — подчеркнул священник.

Тем не менее, если вам нравится — красьте. Цвет — это дело вкуса. Главное — не переступить ту грань, где декор превращается в неуважение.

Одного делать точно не стоит

Священник обратил внимание: не следует украшать яйца наклейками с ликами Христа, Богородицы и святых. Причина проста: после праздника скорлупа окажется в мусоре — а это уже вопрос благоговения и этики.

"Чтобы греха не сотворить, лучше избегать такого декора", — отметил отец Максим.

Украшайте, но помните о главном

Фантазируйте, рисуйте, делайте узоры, используйте натуральные красители и даже нестандартные цвета — но с уважением к символике. Пасха — это не только про эстетику, но и про смысл.

Уточнения

Грех — действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с отступлением от праведной жизни, прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей (наставлений и предписаний Бога).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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