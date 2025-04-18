Натурально зелёные яйца: три способа удивить гостей за пасхальным столом

Красить яйца к Пасхе — традиция, которую любят и взрослые, и дети. Но если вы устали от магазинных красителей и хотите натуральную палитру, есть хорошие новости: зелёный цвет тоже возможен! Причём в разных оттенках — от нежного весеннего до глубокого малахитового.
Вот три способа, как покрасить яйца в зелёный цвет без капли химии.
Нежный оттенок зелени даёт обычный шпинат. Всё просто:
Возьмите горсть свежих листьев (можно даже замороженные),
Залейте водой и варите до тех пор, пока жидкость не станет насыщенно зелёной,
Процедите отвар, добавьте 2 ст. л. уксуса,
Погрузите варёные яйца в остывший отвар и оставьте на несколько часов.
Чем дольше держите — тем насыщеннее цвет.
Если хотите более выразительный оттенок — используйте крапиву.
В литр воды добавьте 3 ст. л. сушёной или свежей крапивы,
Доведите до кипения и варите 10 минут,
Остудите, добавьте уксус, опустите яйца и оставьте на 8–12 часов (лучше на ночь).
Цвет получится сочным и густым — особенно на белых яйцах.
Самый неожиданный и эффектный способ — смешать красное и жёлтое, получив зелёное.
Заварите крепкий отвар из каркаде,
Добавьте 2–3 ч. л. куркумы,
Остудите, влейте немного уксуса и замочите яйца.
Результат — малахитовые переливы, которые будут выделяться среди всех прочих.
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