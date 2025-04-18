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Натурально зелёные яйца: три способа удивить гостей за пасхальным столом

1:45
Еда

Красить яйца к Пасхе — традиция, которую любят и взрослые, и дети. Но если вы устали от магазинных красителей и хотите натуральную палитру, есть хорошие новости: зелёный цвет тоже возможен! Причём в разных оттенках — от нежного весеннего до глубокого малахитового.

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пасхальные яйца

Вот три способа, как покрасить яйца в зелёный цвет без капли химии.

1. Светло-зелёный: со шпинатом

Нежный оттенок зелени даёт обычный шпинат. Всё просто:

  • Возьмите горсть свежих листьев (можно даже замороженные),

  • Залейте водой и варите до тех пор, пока жидкость не станет насыщенно зелёной,

  • Процедите отвар, добавьте 2 ст. л. уксуса,

  • Погрузите варёные яйца в остывший отвар и оставьте на несколько часов.

Чем дольше держите — тем насыщеннее цвет.

2. Яркий зелёный: с крапивой

Если хотите более выразительный оттенок — используйте крапиву.

  • В литр воды добавьте 3 ст. л. сушёной или свежей крапивы,

  • Доведите до кипения и варите 10 минут,

  • Остудите, добавьте уксус, опустите яйца и оставьте на 8–12 часов (лучше на ночь).

Цвет получится сочным и густым — особенно на белых яйцах.

3. Малахитовый: каркаде + куркума

Самый неожиданный и эффектный способ — смешать красное и жёлтое, получив зелёное.

  • Заварите крепкий отвар из каркаде,

  • Добавьте 2–3 ч. л. куркумы,

  • Остудите, влейте немного уксуса и замочите яйца.

Результат — малахитовые переливы, которые будут выделяться среди всех прочих.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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