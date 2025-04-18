Натурально зелёные яйца: три способа удивить гостей за пасхальным столом

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Красить яйца к Пасхе — традиция, которую любят и взрослые, и дети. Но если вы устали от магазинных красителей и хотите натуральную палитру, есть хорошие новости: зелёный цвет тоже возможен! Причём в разных оттенках — от нежного весеннего до глубокого малахитового.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пасхальные яйца

Вот три способа, как покрасить яйца в зелёный цвет без капли химии.

1. Светло-зелёный: со шпинатом

Нежный оттенок зелени даёт обычный шпинат. Всё просто:

Возьмите горсть свежих листьев (можно даже замороженные),

Залейте водой и варите до тех пор, пока жидкость не станет насыщенно зелёной,

Процедите отвар, добавьте 2 ст. л. уксуса,

Погрузите варёные яйца в остывший отвар и оставьте на несколько часов.

Чем дольше держите — тем насыщеннее цвет.

2. Яркий зелёный: с крапивой

Если хотите более выразительный оттенок — используйте крапиву.

В литр воды добавьте 3 ст. л. сушёной или свежей крапивы,

Доведите до кипения и варите 10 минут,

Остудите, добавьте уксус, опустите яйца и оставьте на 8–12 часов (лучше на ночь).

Цвет получится сочным и густым — особенно на белых яйцах.

3. Малахитовый: каркаде + куркума

Самый неожиданный и эффектный способ — смешать красное и жёлтое, получив зелёное.

Заварите крепкий отвар из каркаде,

Добавьте 2–3 ч. л. куркумы,

Остудите, влейте немного уксуса и замочите яйца.

Результат — малахитовые переливы, которые будут выделяться среди всех прочих.