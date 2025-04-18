Все эти годы мы резали кулич неправильно — и даже не подозревали

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что может быть проще, чем нарезать кулич? Взял нож, разрезал, как торт — и подал на стол. Но оказывается, этот сладкий символ Пасхи тоже требует особого подхода. И, возможно, вы всё это время ели его не совсем правильно.

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Не как торт

Типичная ошибка — резать кулич вертикально, ломая структуру и смазывая глазурь. Мы стремимся, чтобы в каждом куске была и мякоть, и "верхушка" — глазированная шапочка. Это логично, но противоречит традиционно правильному способу нарезки.

Как надо

Сначала — отрезаем верхушку целиком. Да-да, прямо всю шапочку! Её пока откладываем — и не пробуем. Дальше — горизонтально нарезаем сам кулич "блинами". Такие кольца удобно делить на порционные куски. Зачем это всё?

Во-первых, так удобнее резать — без крошек и повреждённой глазури.

Во-вторых, верхушку можно использовать как "крышку": ею накрывают оставшуюся часть кулича, чтобы он не зачерствел.

Когда нижняя часть съедена — приходит звёздный час глазированной макушки. Её едят в завершение, как сладкий финал пасхального стола.