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Все эти годы мы резали кулич неправильно — и даже не подозревали

1:16
Еда

Кажется, что может быть проще, чем нарезать кулич? Взял нож, разрезал, как торт — и подал на стол. Но оказывается, этот сладкий символ Пасхи тоже требует особого подхода. И, возможно, вы всё это время ели его не совсем правильно.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Не как торт

Типичная ошибка — резать кулич вертикально, ломая структуру и смазывая глазурь. Мы стремимся, чтобы в каждом куске была и мякоть, и "верхушка" — глазированная шапочка. Это логично, но противоречит традиционно правильному способу нарезки.

Как надо

  1. Сначала — отрезаем верхушку целиком. Да-да, прямо всю шапочку! Её пока откладываем — и не пробуем.

  2. Дальше — горизонтально нарезаем сам кулич "блинами". Такие кольца удобно делить на порционные куски.

  3. Зачем это всё?
    Во-первых, так удобнее резать — без крошек и повреждённой глазури.
    Во-вторых, верхушку можно использовать как "крышку": ею накрывают оставшуюся часть кулича, чтобы он не зачерствел.

Когда нижняя часть съедена — приходит звёздный час глазированной макушки. Её едят в завершение, как сладкий финал пасхального стола.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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