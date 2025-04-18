Кулич до Пасхи — грех или просто преждевременная радость

Кулич — горячо любимая пасхальная выпечка, ароматная, сладкая и притягательная. И каждый год перед Пасхой возникает вечный вопрос: а можно ли съесть кулич раньше, пока он ещё тёплый, а стол — пока не праздничный?
Ответ на это дал иерей Александр Волков — и он оказался не таким строгим, как можно было бы подумать.
Если вы соблюдаете Великий пост, то употребление кулича до Пасхи не приветствуется. Как объяснил священник в беседе с Агентством городских новостей "Москва", традиционные куличи содержат множество продуктов животного происхождения - яйца, сливочное масло, молоко. А значит, в пост их есть нельзя.
Если же вы пост не соблюдаете — формальных запретов нет. Кулич можно есть, когда хочется. Но есть один важный момент.
Кулич — это символ Пасхи, как оливье — символ Нового года. Иерей Волков сравнил ситуацию так:
"Можно ли есть салат оливье до наступления Нового года? Можно, конечно, но просто салат оливье мы готовим к Новому году, а кулич — к Пасхе".
То есть формально — можно. Но лучше сохранить атмосферу и насладиться куличом в день, когда он станет настоящим праздничным акцентом.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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