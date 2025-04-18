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Кулич до Пасхи — грех или просто преждевременная радость

1:26
Еда

Кулич — горячо любимая пасхальная выпечка, ароматная, сладкая и притягательная. И каждый год перед Пасхой возникает вечный вопрос: а можно ли съесть кулич раньше, пока он ещё тёплый, а стол — пока не праздничный?

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Ответ на это дал иерей Александр Волков — и он оказался не таким строгим, как можно было бы подумать.

Всё зависит от того, держите ли вы пост

Если вы соблюдаете Великий пост, то употребление кулича до Пасхи не приветствуется. Как объяснил священник в беседе с Агентством городских новостей "Москва", традиционные куличи содержат множество продуктов животного происхождения - яйца, сливочное масло, молоко. А значит, в пост их есть нельзя.

Если же вы пост не соблюдаете — формальных запретов нет. Кулич можно есть, когда хочется. Но есть один важный момент.

Кулич — это не просто еда

Кулич — это символ Пасхи, как оливье — символ Нового года. Иерей Волков сравнил ситуацию так:

"Можно ли есть салат оливье до наступления Нового года? Можно, конечно, но просто салат оливье мы готовим к Новому году, а кулич — к Пасхе".

То есть формально — можно. Но лучше сохранить атмосферу и насладиться куличом в день, когда он станет настоящим праздничным акцентом.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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