Пасха, которая тает на языке: заварной рецепт с царским эффектом

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует ли пасха, которую захочется готовить каждый год? Та, что исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать "Христос воскрес"? Да! Это заварная пасха "Царская" — десерт с королевской текстурой, сливочным вкусом и ароматом настоящего праздника.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Творожная пасха

Эта пасха — не просто творожный десерт. Это гладкая, кремовая нежность, спрятанная в пасочнице. Шелковистая, как облако, она покоряет с первой ложки. Попробуйте — и другие рецепты покажутся вам бледной копией.

Что понадобится:

Творог — 500 г (чем жирнее, тем вкуснее)

Яичные желтки — 4 шт.

Сметана — 200 г

Сливочное масло — 100 г (размягчённое)

Сахар — 200 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Изюм — 150 г

Как готовить, чтобы получилось волшебство:

Изюм — сначала. Залейте его кипятком на 20 минут, потом обсушите. Творог — в нежность. Протрите через сито, чтобы не осталось ни одного комочка. Смешайте основу. Творог, желтки, сметану, два вида сахара — до однородности. Добавьте масло и взбейте всё блендером до состояния крема. Прогрев — с вниманием. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном. Грейте на минимальном огне до появления первых пузырьков, постоянно помешивая. Не кипятите! Охлаждение. Поставьте кастрюлю в миску с холодной водой и мешайте, пока не остынет. Затем уберите в холодильник — минимум на несколько часов, идеально — на ночь. Изюм — в финале. Вмешайте в остывшую массу. Форма — подготовка. Пасочницу выстелите влажной марлей в два слоя, выложите массу, закройте края марли, поставьте пресс сверху и уберите в холодильник на 1-2 суток. Не забудьте — сыворотка будет стекать, поставьте форму в глубокую тарелку. Подача — с любовью. Разверните марлю, аккуратно переложите пасху на блюдо и украсьте по своему вкусу.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.



