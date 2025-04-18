Пасха, которая тает на языке: заварной рецепт с царским эффектом

Существует ли пасха, которую захочется готовить каждый год? Та, что исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать "Христос воскрес"? Да! Это заварная пасха "Царская" — десерт с королевской текстурой, сливочным вкусом и ароматом настоящего праздника.
Эта пасха — не просто творожный десерт. Это гладкая, кремовая нежность, спрятанная в пасочнице. Шелковистая, как облако, она покоряет с первой ложки. Попробуйте — и другие рецепты покажутся вам бледной копией.
Творог — 500 г (чем жирнее, тем вкуснее)
Яичные желтки — 4 шт.
Сметана — 200 г
Сливочное масло — 100 г (размягчённое)
Сахар — 200 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Изюм — 150 г
Изюм — сначала. Залейте его кипятком на 20 минут, потом обсушите.
Творог — в нежность. Протрите через сито, чтобы не осталось ни одного комочка.
Смешайте основу. Творог, желтки, сметану, два вида сахара — до однородности. Добавьте масло и взбейте всё блендером до состояния крема.
Прогрев — с вниманием. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном. Грейте на минимальном огне до появления первых пузырьков, постоянно помешивая. Не кипятите!
Охлаждение. Поставьте кастрюлю в миску с холодной водой и мешайте, пока не остынет. Затем уберите в холодильник — минимум на несколько часов, идеально — на ночь.
Изюм — в финале. Вмешайте в остывшую массу.
Форма — подготовка. Пасочницу выстелите влажной марлей в два слоя, выложите массу, закройте края марли, поставьте пресс сверху и уберите в холодильник на 1-2 суток. Не забудьте — сыворотка будет стекать, поставьте форму в глубокую тарелку.
Подача — с любовью. Разверните марлю, аккуратно переложите пасху на блюдо и украсьте по своему вкусу.
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
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