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Не тереть, а бросить целиком: неожиданный способ варки борща

1:21
Еда

Борщ — блюдо с характером. Его готовят по-разному, спорят о секретах и добавках, но одно остаётся неизменным: если борщ получился неярким — это провал. Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл неожиданный приём, который делает борщ насыщенно красным без лишней томатной кислоты.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Не томат, а свекла

Обычно хозяйки щедро добавляют томатную пасту, чтобы усилить цвет и придать лёгкую кислинку. Но Кудряшов предлагает обойтись почти без неё - и использовать саму свеклу как натуральный краситель.

Секрет в том, чтобы положить в бульон целую, неразрезанную свеклу. Не тёртую, не жареную, а именно целиком. Она придаст борщу тот самый благородный оттенок, который не исчезнет при варке.

Когда добавлять

Всё дело в моменте закладки. Если свеклу добавить слишком поздно — она потеряет цвет. Если слишком рано — не успеет передать вкус.

Шеф поясняет:

"Эффект получится, если положить свеклу в бульон до того, как закладывать картофель и капусту".

То есть — почти сразу после закипания.

Позже свеклу можно убрать или использовать по своему усмотрению. Но основную задачу она уже выполнит — окрасит и обогатит бульон без всяких добавок.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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