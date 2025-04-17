Не тереть, а бросить целиком: неожиданный способ варки борща

Борщ — блюдо с характером. Его готовят по-разному, спорят о секретах и добавках, но одно остаётся неизменным: если борщ получился неярким — это провал. Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл неожиданный приём, который делает борщ насыщенно красным без лишней томатной кислоты.
Обычно хозяйки щедро добавляют томатную пасту, чтобы усилить цвет и придать лёгкую кислинку. Но Кудряшов предлагает обойтись почти без неё - и использовать саму свеклу как натуральный краситель.
Секрет в том, чтобы положить в бульон целую, неразрезанную свеклу. Не тёртую, не жареную, а именно целиком. Она придаст борщу тот самый благородный оттенок, который не исчезнет при варке.
Всё дело в моменте закладки. Если свеклу добавить слишком поздно — она потеряет цвет. Если слишком рано — не успеет передать вкус.
Шеф поясняет:
"Эффект получится, если положить свеклу в бульон до того, как закладывать картофель и капусту".
То есть — почти сразу после закипания.
Позже свеклу можно убрать или использовать по своему усмотрению. Но основную задачу она уже выполнит — окрасит и обогатит бульон без всяких добавок.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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