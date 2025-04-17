Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские туристы на майских праздниках будут в этих странах: топ-5 самых популярных направлений
На даче может быть опасно: эта инфекция в почве провоцирует опасные заболевания
Первый в мире винный город появится на юге России
Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты
Мойка головы или приговор прическе? Разоблачён опасный ритуал красоты
Как дачникам справиться с болью в спине во время работ по саду: советы терапевта
Новостроек стало в два раза меньше, а денег потрачено больше: в ХМАО стали меньше строить жилья
Муравьи сбегают в панике: аромат, который превращает дом в запретную зону
Спущенное колесо — не приговор, но и не шутка: когда ещё можно ехать, а когда — уже нельзя

Мясо для мангала: как один сантиметр решает судьбу шашлыка

1:16
Еда

Шашлык — это больше, чем просто еда на костре. Это целый ритуал, особенно весной. Но сколько бы вы ни старались с маринадом и жаркой, всё может пойти наперекосяк… из-за неправильной нарезки мяса. Шеф-повар Андрей Котов объяснил, какого размера должны быть куски, чтобы шашлык вышел мягким, сочным и не сгорел в первые 3 минуты.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Первое — зачистка

Перед тем как бросаться к ножу, удалите с куска мяса все плёнки, жилки и лишний жир. Жир быстро вспыхивает, давая горелый привкус. А плёнки просто мешают маринаду проникать внутрь.

Размер имеет значение

Самая частая ошибка — разные размеры кусков. В результате часть шашлыка уже сгорела, а остальное ещё сырое. Андрей Котов советует придерживаться четкой "мясной геометрии":

  • Свинина: нарезать кусками по 5-7 см

  • Говядина: чуть меньше — 4-5 см, чтобы быстрее прожарилась

  • Курица: подходит такой же размер, как у свинины

  • Крылышки, бёдра, голени: готовить целиком, без нарезки

Главное — одинаковый размер. Только так мясо приготовится равномерно, а не в формате "полшампура уголь, полшампура резина".

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла
Наука и техника
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Российские туристы на майских праздниках будут в этих странах: топ-5 самых популярных направлений
На даче может быть опасно: эта инфекция в почве провоцирует опасные заболевания
Первый в мире винный город появится на юге России
Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты
Мойка головы или приговор прическе? Разоблачён опасный ритуал красоты
Как дачникам справиться с болью в спине во время работ по саду: советы терапевта
Новостроек стало в два раза меньше, а денег потрачено больше: в ХМАО стали меньше строить жилья
Муравьи сбегают в панике: аромат, который превращает дом в запретную зону
Спущенное колесо — не приговор, но и не шутка: когда ещё можно ехать, а когда — уже нельзя
Рост ИИ и криптовалют может оставить нас без света — предостережение Маска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.