Эти блюда стали настоящими символами кухни СССР благодаря своей простоте в приготовлении, доступности ингредиентов и неизменному вкусу.
Сытно, по-домашнему, с любовью от бабушки
1. Борщ с говядиной и чесночными пампушками
Настоящий густой борщ на косточке, с капустой, свёклой, картошкой и ложкой сметаны сверху.
Подача — с пампушками, натёртыми чесноком.
Бабушки всегда варили его на 2-3 дня — "чтоб настоялся".
2. Щи кислые с тушёнкой и чёрным хлебом
Капустные щи на рассоле или с квашеной капустой. Часто — с армейской тушёнкой и картошкой. Обязательна ложка сметаны и кусок бородинского хлеба.
Зимой — спасение, летом — классика.
3. Жареная рыба с картофельным пюре
Хек, минтай или карп, обвалянный в муке, обжаренный до хрустящей корочки. Подача — с пушистым пюре на молоке, иногда с укропом.
Запить — сладким компотом или киселём.
4. Макароны по-флотски
Обжаренный фарш с луком + отварные макароны. Всё вместе на сковородке, иногда под крышкой. Бюджетно, быстро и всегда вкусно.
Бабушки могли добавить кусочек сливочного масла сверху, "чтобы было мягче".
5. Котлета с гречкой и солёным огурцом
Сочная котлета: половина мяса, половина хлеба, жареная с корочкой. Гарнир — греча или рис, иногда с подливой.
К столу — солёные огурчики или капуста из погреба. И, конечно, "вот тут компотик налит, не забудь!"
Эти обеды были не просто еда — это была любовь на тарелке, забота, традиции и атмосфера дома. Бабушки СССР умели из простых продуктов создавать уют и вкус детства, который не забывается.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.