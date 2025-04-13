ТОП-5 обедов от бабушек СССР

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти блюда стали настоящими символами кухни СССР благодаря своей простоте в приготовлении, доступности ингредиентов и неизменному вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Щи

Сытно, по-домашнему, с любовью от бабушки

1. Борщ с говядиной и чесночными пампушками

Настоящий густой борщ на косточке, с капустой, свёклой, картошкой и ложкой сметаны сверху.

Подача — с пампушками, натёртыми чесноком.

Бабушки всегда варили его на 2-3 дня — "чтоб настоялся".

2. Щи кислые с тушёнкой и чёрным хлебом

Капустные щи на рассоле или с квашеной капустой. Часто — с армейской тушёнкой и картошкой. Обязательна ложка сметаны и кусок бородинского хлеба.

Зимой — спасение, летом — классика.

3. Жареная рыба с картофельным пюре

Хек, минтай или карп, обвалянный в муке, обжаренный до хрустящей корочки. Подача — с пушистым пюре на молоке, иногда с укропом.

Запить — сладким компотом или киселём.

4. Макароны по-флотски

Обжаренный фарш с луком + отварные макароны. Всё вместе на сковородке, иногда под крышкой. Бюджетно, быстро и всегда вкусно.

Бабушки могли добавить кусочек сливочного масла сверху, "чтобы было мягче".

5. Котлета с гречкой и солёным огурцом

Сочная котлета: половина мяса, половина хлеба, жареная с корочкой. Гарнир — греча или рис, иногда с подливой.

К столу — солёные огурчики или капуста из погреба. И, конечно, "вот тут компотик налит, не забудь!"

Эти обеды были не просто еда — это была любовь на тарелке, забота, традиции и атмосфера дома. Бабушки СССР умели из простых продуктов создавать уют и вкус детства, который не забывается.