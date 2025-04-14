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Рассольник по-новому: густой, с рисом и томатной пастой

2:36
Еда

Если вас всегда отпугивала перловка в рассольнике, но вы обожаете огуречный вкус и густую текстуру — у нас есть решение. Этот суп варится на курином бульоне, с рисом и томатной пастой, а вкус у него — насыщенный, с лёгкой кислинкой и пряными нотками. А главное — никаких тяжёлых злаков.

Суп "Писту"
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп "Писту"

Ингредиенты на 6 порций:

  • Куриные голени — 1 кг

  • Рис (круглозерный) — 200 г

  • Картофель — 4 шт. (500 г)

  • Морковь — 2 шт. (300 г)

  • Лук — 2 шт. (400 г)

  • Солёные огурцы — 4-5 шт. (200 г)

  • Рассол — по вкусу

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Сливочное масло — 2 ст. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Лавровый лист, соль, перец

  • Сметана и зелень для подачи

Как приготовить:

1. Варим бульон.
Куриные голени залейте 2,5 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену, посолите. Варите 1,5 часа на слабом огне. Затем процедите, мясо отделите от костей и нарежьте.

2. Обжариваем рис.
Насыпьте сухой рис на сковороду и обжаривайте на слабом огне до лёгкого бежевого оттенка — около 7 минут. Так он получится рассыпчатым и ароматным.

3. Подготавливаем овощи.
Картофель нарежьте кусочками. Морковь и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле 10 минут.

4. Огурцы — отдельно.
Очищенные от кожуры солёные огурчики нарежьте, обжарьте на сливочном масле. Добавьте томатную пасту и половник бульона, прогрейте 5-7 минут — это придаст супу особую кислинку и аромат.

5. Финальный сбор.
В кипящий бульон выложите куриное мясо, рис, картофель, зажарку. Варите 10 минут. Добавьте огурцы с томатной пастой и немного рассола (остальное — в соусник). Варите ещё 10 минут.

6. Дайте настояться.
Снимите с огня, положите лавровый лист, приправьте перцем. Накройте крышкой и подождите 10 минут — суп должен "собраться".

Подавайте с ложкой сметаны и щедрой горстью зелени. Вкус — как в детстве, но без перловки!

Уточнения

Рассо́льник (от "рассол") — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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