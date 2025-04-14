Рассольник по-новому: густой, с рисом и томатной пастой

Если вас всегда отпугивала перловка в рассольнике, но вы обожаете огуречный вкус и густую текстуру — у нас есть решение. Этот суп варится на курином бульоне, с рисом и томатной пастой, а вкус у него — насыщенный, с лёгкой кислинкой и пряными нотками. А главное — никаких тяжёлых злаков.
Куриные голени — 1 кг
Рис (круглозерный) — 200 г
Картофель — 4 шт. (500 г)
Морковь — 2 шт. (300 г)
Лук — 2 шт. (400 г)
Солёные огурцы — 4-5 шт. (200 г)
Рассол — по вкусу
Томатная паста — 2 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Лавровый лист, соль, перец
Сметана и зелень для подачи
1. Варим бульон.
Куриные голени залейте 2,5 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену, посолите. Варите 1,5 часа на слабом огне. Затем процедите, мясо отделите от костей и нарежьте.
2. Обжариваем рис.
Насыпьте сухой рис на сковороду и обжаривайте на слабом огне до лёгкого бежевого оттенка — около 7 минут. Так он получится рассыпчатым и ароматным.
3. Подготавливаем овощи.
Картофель нарежьте кусочками. Морковь и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле 10 минут.
4. Огурцы — отдельно.
Очищенные от кожуры солёные огурчики нарежьте, обжарьте на сливочном масле. Добавьте томатную пасту и половник бульона, прогрейте 5-7 минут — это придаст супу особую кислинку и аромат.
5. Финальный сбор.
В кипящий бульон выложите куриное мясо, рис, картофель, зажарку. Варите 10 минут. Добавьте огурцы с томатной пастой и немного рассола (остальное — в соусник). Варите ещё 10 минут.
6. Дайте настояться.
Снимите с огня, положите лавровый лист, приправьте перцем. Накройте крышкой и подождите 10 минут — суп должен "собраться".
Подавайте с ложкой сметаны и щедрой горстью зелени. Вкус — как в детстве, но без перловки!
Рассо́льник (от "рассол") — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.
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