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Верните вкус из детства: ватрушки по классическому рецепту

2:45
Еда

Золотистые, ароматные, мягкие внутри и с глянцевой корочкой — именно такими запомнились ватрушки из детства. И дело не только в начинке, а в самом тесте: бабушки готовили его с опарой, медленно, но с любовью. Хотите вернуть тот самый вкус? Попробуйте этот проверенный рецепт.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Что понадобится (на 12 ватрушек)

Начинка:

  • Творог 9% — 225 г

  • Сметана 15% — 25 г

  • Сахар — 40 г

  • Яйцо — 25 г

  • Мука — 15 г

  • Сливочное масло (растопленное) — 15 г

  • Ванильный сахар — 5 г

Опара:

  • Мука — 225 г

  • Вода — 180 г

  • Дрожжи сухие — 1 г (или прессованные — 3 г)

Тесто:

  • Мука — 225 г

  • Сахар — 35 г

  • Сухое молоко — 25 г

  • Сливочное масло — 25 г

  • Соль — 5 г

  • Дрожжи — 1 г

  • Вода — 75 г

  • Растительное масло — для смазывания

Для яичной болтушки:

  • Яйцо — 25 г

  • Молоко — 1-2 ст. л.

Как готовить:

1. Сделайте опару.
Смешайте муку, воду и дрожжи. Накройте пленкой и оставьте на 8 часов при комнатной температуре. Да, долго — но это секрет мягкости!

2. Замесите тесто.
Добавьте к опаре остальные ингредиенты. Вымешивайте руками или миксером с насадкой-крюком до эластичности. Переложите в смазанную миску, накройте и оставьте на 2 часа. Через час обомните.

3. Сделайте начинку.
Смешайте творог с сахаром, яйцом, маслом и мукой. В конце влейте сметану — начинка должна медленно стекать с ложки. Протрите её для однородности.

4. Формируйте ватрушки.
Разделите тесто на 12 шариков. Дайте им отдохнуть 15 минут. Приплюсните в лепешки, дайте подойти под пленкой 45 минут.

5. Наполните и выпекайте.
Смажьте лепешки яичной болтушкой, продавите центр стаканом, выложите начинку. Оставьте ещё на 10-15 минут. Повторно смажьте края болтушкой и выпекайте при 230 °C около 25 минут. В середине — поменяйте противни местами.

6. Остудите.
Готовые ватрушки переложите на решетку и дайте им немного остыть.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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