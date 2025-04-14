Верните вкус из детства: ватрушки по классическому рецепту

Золотистые, ароматные, мягкие внутри и с глянцевой корочкой — именно такими запомнились ватрушки из детства. И дело не только в начинке, а в самом тесте: бабушки готовили его с опарой, медленно, но с любовью. Хотите вернуть тот самый вкус? Попробуйте этот проверенный рецепт.
Начинка:
Творог 9% — 225 г
Сметана 15% — 25 г
Сахар — 40 г
Яйцо — 25 г
Мука — 15 г
Сливочное масло (растопленное) — 15 г
Ванильный сахар — 5 г
Опара:
Мука — 225 г
Вода — 180 г
Дрожжи сухие — 1 г (или прессованные — 3 г)
Тесто:
Мука — 225 г
Сахар — 35 г
Сухое молоко — 25 г
Сливочное масло — 25 г
Соль — 5 г
Дрожжи — 1 г
Вода — 75 г
Растительное масло — для смазывания
Для яичной болтушки:
Яйцо — 25 г
Молоко — 1-2 ст. л.
1. Сделайте опару.
Смешайте муку, воду и дрожжи. Накройте пленкой и оставьте на 8 часов при комнатной температуре. Да, долго — но это секрет мягкости!
2. Замесите тесто.
Добавьте к опаре остальные ингредиенты. Вымешивайте руками или миксером с насадкой-крюком до эластичности. Переложите в смазанную миску, накройте и оставьте на 2 часа. Через час обомните.
3. Сделайте начинку.
Смешайте творог с сахаром, яйцом, маслом и мукой. В конце влейте сметану — начинка должна медленно стекать с ложки. Протрите её для однородности.
4. Формируйте ватрушки.
Разделите тесто на 12 шариков. Дайте им отдохнуть 15 минут. Приплюсните в лепешки, дайте подойти под пленкой 45 минут.
5. Наполните и выпекайте.
Смажьте лепешки яичной болтушкой, продавите центр стаканом, выложите начинку. Оставьте ещё на 10-15 минут. Повторно смажьте края болтушкой и выпекайте при 230 °C около 25 минут. В середине — поменяйте противни местами.
6. Остудите.
Готовые ватрушки переложите на решетку и дайте им немного остыть.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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