Лучший способ сделать котлеты сочными — и это не только свинина

Кто сказал, что мясо и птица не дружат в одной сковороде? Эти котлеты — настоящий гастрономический компромисс: сочность свинины и лёгкость курицы создают идеальный баланс вкуса и текстуры. Результат — аппетитные, мягкие и в меру жирные котлеты, которые подойдут и к обеду, и к ужину.
Куриное филе — 300 г
Свинина (мякоть с жирком) — 300 г
Репчатый лук — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Белый хлеб без корки — 40 г
Пряные травы — 1 ч. л.
Панировочные сухари или мука — по вкусу
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Сделайте фарш.
Измельчите мясо и курицу с жирком через мясорубку или в блендере. Чем мельче — тем нежнее текстура.
2. Добавьте аромат.
Очень мелко порубите лук и чеснок или прокрутите вместе с мясом. Вбейте яйцо, добавьте пряные травы, соль, перец. Вымесите фарш и оставьте на 10-15 минут.
3. Формуйте и панируйте.
Мочите руки в воде и лепите котлеты. Обваляйте в сухарях или муке — зависит от наличия и предпочтений.
4. Жарьте до золотистости.
Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте котлеты с двух сторон до румяной корочки на среднем огне. Затем накройте крышкой и доведите до готовности.
Подавайте с картофельным пюре, овощами или просто с соусом. А если хотите неожиданности — положите внутрь кусочек сыра.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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