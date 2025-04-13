Лучший способ сделать котлеты сочными — и это не только свинина

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что мясо и птица не дружат в одной сковороде? Эти котлеты — настоящий гастрономический компромисс: сочность свинины и лёгкость курицы создают идеальный баланс вкуса и текстуры. Результат — аппетитные, мягкие и в меру жирные котлеты, которые подойдут и к обеду, и к ужину.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

Куриное филе — 300 г

Свинина (мякоть с жирком) — 300 г

Репчатый лук — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Белый хлеб без корки — 40 г

Пряные травы — 1 ч. л.

Панировочные сухари или мука — по вкусу

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Сделайте фарш.

Измельчите мясо и курицу с жирком через мясорубку или в блендере. Чем мельче — тем нежнее текстура.

2. Добавьте аромат.

Очень мелко порубите лук и чеснок или прокрутите вместе с мясом. Вбейте яйцо, добавьте пряные травы, соль, перец. Вымесите фарш и оставьте на 10-15 минут.

3. Формуйте и панируйте.

Мочите руки в воде и лепите котлеты. Обваляйте в сухарях или муке — зависит от наличия и предпочтений.

4. Жарьте до золотистости.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте котлеты с двух сторон до румяной корочки на среднем огне. Затем накройте крышкой и доведите до готовности.

Подавайте с картофельным пюре, овощами или просто с соусом. А если хотите неожиданности — положите внутрь кусочек сыра.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

