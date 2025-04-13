Один неожиданный ингредиент сделает жареную картошку пикантной

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка — звучит просто, но стоит добавить щепотку неожиданной приправы, и привычное блюдо превращается в гастро-открытие.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёный картофель

Главный секрет — морская капуста

Да-да, та самая, которую мы привыкли игнорировать в салатах. В молотом виде она становится пикантной приправой с морским оттенком. Богатая йодом и витаминами, она делает блюдо не только вкусным, но и полезным.

Если сушёной капусты нет, подойдёт и перемолотая нори — та самая, из суши. Главное — превратить водоросли в пудру (удобнее всего — в кофемолке).

Как готовить

Нарежьте 5 картофелин соломкой, промокните полотенцем — так корочка получится хрустящей.

Разогрейте сковороду с маслом, жарьте картошку до румяности.

За 5 минут до готовности добавьте:

• 1 ч. л. молотой морской капусты

• соль и перец по вкусу

• мелко нарубленный чеснок

Перемешайте — и готово!

Подача — как в кафе

Добавьте ложку сметанного соуса с зеленью и каплей лимонного сока. Хотите сытнее? Положите сверху яйцо-пашот или жареный бекон. Для веганского варианта — соус из взбитого авокадо, чеснока и оливкового масла.

А чтобы картошка была хрустящей, жарьте её порциями и выбирайте сорта с жёлтой мякотью — они меньше развариваются.

Теперь вы знаете, как из простого гарнира сделать полноценный ужин, который удивит даже гурманов.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

