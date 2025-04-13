Один неожиданный ингредиент сделает жареную картошку пикантной

Жареная картошка — звучит просто, но стоит добавить щепотку неожиданной приправы, и привычное блюдо превращается в гастро-открытие.
Да-да, та самая, которую мы привыкли игнорировать в салатах. В молотом виде она становится пикантной приправой с морским оттенком. Богатая йодом и витаминами, она делает блюдо не только вкусным, но и полезным.
Если сушёной капусты нет, подойдёт и перемолотая нори — та самая, из суши. Главное — превратить водоросли в пудру (удобнее всего — в кофемолке).
Нарежьте 5 картофелин соломкой, промокните полотенцем — так корочка получится хрустящей.
Разогрейте сковороду с маслом, жарьте картошку до румяности.
За 5 минут до готовности добавьте:
• 1 ч. л. молотой морской капусты
• соль и перец по вкусу
• мелко нарубленный чеснок
Перемешайте — и готово!
Добавьте ложку сметанного соуса с зеленью и каплей лимонного сока. Хотите сытнее? Положите сверху яйцо-пашот или жареный бекон. Для веганского варианта — соус из взбитого авокадо, чеснока и оливкового масла.
А чтобы картошка была хрустящей, жарьте её порциями и выбирайте сорта с жёлтой мякотью — они меньше развариваются.
Теперь вы знаете, как из простого гарнира сделать полноценный ужин, который удивит даже гурманов.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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