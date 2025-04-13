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Как превратить сухофрукты в безопасную еду — важный ритуал

1:49
Еда

Высыпаем горсть кураги в ладонь — и сразу в рот? Останавливайтесь. Даже самый "полезный" перекус может обернуться опасностью, если забыть об одном простом шаге: мытье.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Что скрывается на поверхности

Сухофрукты с рынков, разложенные в открытых лотках, впитывают в себя не только ароматы прилавков, но и пыль, бактерии, споры плесени и личинки насекомых. А в магазинных упаковках всё не так чисто: срок хранения продлевают с помощью химических консервантов — чаще всего диоксида серы.

Микробы и токсины

Высушивание не убивает всех бактерий. Некоторые патогены, вроде сальмонеллы или кишечной палочки, "спят", пока не попадут в благоприятную влажную среду. Случаи массовых отравлений финиками и курагой — тому доказательство.

Ещё опаснее — токсины плесени. Они накапливаются в организме и не разрушаются при хранении. Такие сухофрукты вредны даже в малых дозах.

Обработка на производстве и её минусы

Фабричные сухофрукты нередко обрабатывают паром или ультрафиолетом — это помогает снизить бактериальную нагрузку. Но диоксид серы, сохраняющий цвет и мягкость, может вызвать аллергические реакции и даже спровоцировать приступ у астматиков.

Как снизить риски

  • Рыночные сухофрукты: замочите в воде на 10-15 минут, затем тщательно промойте, перетирая пальцами.

  • Фасованные из магазина: достаточно промыть в дуршлаге 30-40 секунд. При сомнениях — обдайте кипятком.

Даже простая промывка удаляет до 90% химикатов и загрязнений. Это — ваш барьер между вкусной пользой и незаметным вредом.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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