Нежный бисквит без яиц: что заменяет привычный ингредиент

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что без яиц невозможно добиться той самой нежной, пористой текстуры бисквита. Но правда в том, что многие привычные рецепты держатся на инерции — и пора её прервать.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Сегодня есть как минимум шесть отличных альтернатив яйцам, которые не только заменяют структуру, но и придают выпечке новые интересные свойства. Главное — выбрать подходящий вариант под тип десерта.

Газированная вода

Да, обычная сильногазированная минералка! Всего 60 мл заменяют одно яйцо. Углекислый газ работает как натуральный разрыхлитель, а отсутствие жиров делает структуру особенно нежной. Но важно: тесто нужно сразу отправлять в духовку — пузырьки не ждут.

Аквафаба

Жидкость от консервированных или варёных нута и фасоли взбивается в крепкую пену — почти как белок. Три столовые ложки заменяют одно яйцо. Лучше всего работает в безе, кремах и меренгах. В бисквите структура будет плотнее, но упругая. Только осторожно с сахаром, чтобы не заглушить мягкий вкус.

Яблочное пюре

На 1 яйцо — 70 г пюре. Оно удерживает влагу и реагирует с содой, придавая подъём. Лёгкий фруктовый аромат и чуть более плотная текстура делают этот вариант идеальным для шоколадной выпечки.

Чиа и лён

Семена, замоченные в воде, превращаются в гель. Одна ложка семян + три ложки воды — и замена готова. В бисквите может появиться "резиновая" текстура, зато для кексов и печенья — это просто находка.

Растительный йогурт

Идеален для мягкой и влажной крошки. Берите 60 г на яйцо, но обязательно без сахара. Такой бисквит останется свежим дольше обычного — редкость для десертов.

Эксперименты с заменителями делают выпечку не только вкуснее и легче, но и избавляют от яичного привкуса и аллергических рисков. Попробуйте — и, возможно, вы больше никогда не вернётесь к старым рецептам.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

