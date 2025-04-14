Картофельный салат с изюминкой: почему домашний майонез делает его особенным

Сегодня мы предлагаем вам рецепт картофельного салата с домашним майонезом, который станет настоящим хитом вашего меню. Этот салат не только вкусный, но и полезный, ведь мы готовим его из свежих и натуральных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ салат

Ингредиенты

Для домашнего майонеза:

Яйцо — 1 шт.

Горчица — 3 ч. л.

Оливковое масло — 1,5 ст. л.

Растительное масло — 2,5 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Соль — 1 щепотка

Для картофельного салата:

Картофель фри — 600 г

Яйцо — 6 шт.

Греческий йогурт — 150 г

Семена дижонской горчицы — 2 ч. л.

Фиолетовый лук — 3 головки

Зеленый лук — 1 пучок

Бальзамический уксус — 8 ст. л.

Коричневый сахар — 3 ч. л.

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Домашний майонез: взбейте яйцо в миске с высокими бортами. Добавьте горчицу и тщательно перемешайте. С помощью блендера постепенно влейте оливковое и растительное масло, не прекращая взбивать, до получения однородной массы. Приправьте майонез свежим лимонным соком и щепоткой соли. Тщательно вымойте картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Очистите фиолетовый лук, нарежьте его тонкими кольцами и смешайте с бальзамическим уксусом и коричневым сахаром. Зеленый лук вымойте и нарежьте кольцами. В небольшой кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды с небольшим количеством соли. Осторожно проколите яйца толстой иглой и варите в кипящей воде 8 минут. Остудите яйца в ледяной воде, очистите их и разрежьте пополам. Слейте воду с вареного картофеля, очистите его и нарежьте, пока он еще горячий. В миске смешайте картофель, майонез, йогурт, семена дижонской горчицы и 10 половинок вареных яиц. Добавьте две трети маринованного лука и тщательно перемешайте. Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы он полностью охладился.

Перед подачей украсьте салат оставшимися половинками яиц, зеленым и маринованным красным луком. Ваш картофельный салат с домашним майонезом готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.

