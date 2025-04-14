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Картофельный салат с изюминкой: почему домашний майонез делает его особенным

Еда

Сегодня мы предлагаем вам рецепт картофельного салата с домашним майонезом, который станет настоящим хитом вашего меню. Этот салат не только вкусный, но и полезный, ведь мы готовим его из свежих и натуральных ингредиентов.

салат
Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
салат

Ингредиенты

Для домашнего майонеза:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Горчица — 3 ч. л.
  • Оливковое масло — 1,5 ст. л.
  • Растительное масло — 2,5 ст. л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Соль — 1 щепотка

Для картофельного салата:

  • Картофель фри — 600 г
  • Яйцо — 6 шт.
  • Греческий йогурт — 150 г
  • Семена дижонской горчицы — 2 ч. л.
  • Фиолетовый лук — 3 головки
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Бальзамический уксус — 8 ст. л.
  • Коричневый сахар — 3 ч. л.
  • Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Домашний майонез: взбейте яйцо в миске с высокими бортами. Добавьте горчицу и тщательно перемешайте. С помощью блендера постепенно влейте оливковое и растительное масло, не прекращая взбивать, до получения однородной массы. Приправьте майонез свежим лимонным соком и щепоткой соли.
  2. Тщательно вымойте картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности.
  3. Очистите фиолетовый лук, нарежьте его тонкими кольцами и смешайте с бальзамическим уксусом и коричневым сахаром.
  4. Зеленый лук вымойте и нарежьте кольцами.
  5. В небольшой кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды с небольшим количеством соли. Осторожно проколите яйца толстой иглой и варите в кипящей воде 8 минут.
  6. Остудите яйца в ледяной воде, очистите их и разрежьте пополам.
  7. Слейте воду с вареного картофеля, очистите его и нарежьте, пока он еще горячий.
  8. В миске смешайте картофель, майонез, йогурт, семена дижонской горчицы и 10 половинок вареных яиц.
  9. Добавьте две трети маринованного лука и тщательно перемешайте.
  10. Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы он полностью охладился.

Перед подачей украсьте салат оставшимися половинками яиц, зеленым и маринованным красным луком. Ваш картофельный салат с домашним майонезом готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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