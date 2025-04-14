Картофельный салат с изюминкой: почему домашний майонез делает его особенным

Сегодня мы предлагаем вам рецепт картофельного салата с домашним майонезом, который станет настоящим хитом вашего меню. Этот салат не только вкусный, но и полезный, ведь мы готовим его из свежих и натуральных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
салат
Ингредиенты
Для домашнего майонеза:
Яйцо — 1 шт.
Горчица — 3 ч. л.
Оливковое масло — 1,5 ст. л.
Растительное масло — 2,5 ст. л.
Лимон — 1 шт.
Соль — 1 щепотка
Для картофельного салата:
Картофель фри — 600 г
Яйцо — 6 шт.
Греческий йогурт — 150 г
Семена дижонской горчицы — 2 ч. л.
Фиолетовый лук — 3 головки
Зеленый лук — 1 пучок
Бальзамический уксус — 8 ст. л.
Коричневый сахар — 3 ч. л.
Соль, молотый черный перец — по вкусу
Приготовление
Домашний майонез: взбейте яйцо в миске с высокими бортами. Добавьте горчицу и тщательно перемешайте. С помощью блендера постепенно влейте оливковое и растительное масло, не прекращая взбивать, до получения однородной массы. Приправьте майонез свежим лимонным соком и щепоткой соли.
Тщательно вымойте картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности.
Очистите фиолетовый лук, нарежьте его тонкими кольцами и смешайте с бальзамическим уксусом и коричневым сахаром.
Зеленый лук вымойте и нарежьте кольцами.
В небольшой кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды с небольшим количеством соли. Осторожно проколите яйца толстой иглой и варите в кипящей воде 8 минут.
Остудите яйца в ледяной воде, очистите их и разрежьте пополам.
Слейте воду с вареного картофеля, очистите его и нарежьте, пока он еще горячий.
В миске смешайте картофель, майонез, йогурт, семена дижонской горчицы и 10 половинок вареных яиц.
Добавьте две трети маринованного лука и тщательно перемешайте.
Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы он полностью охладился.
Перед подачей украсьте салат оставшимися половинками яиц, зеленым и маринованным красным луком. Ваш картофельный салат с домашним майонезом готов! Приятного аппетита!
Уточнения
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.