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Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу

1:55
Еда

Креветки, приготовленные в аэрогриле, — это вкусная и быстрая закуска, которую можно подать к салату или как самостоятельное блюдо. Их сочность и нежная текстура сохраняются благодаря минимальному времени приготовления. Креветки, маринованные в оливковом масле с лимонной цедрой, укропом и паприкой, приобретают легкий аромат и золотистый цвет.

Креветки на гриле
Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Креветки на гриле

Ингредиенты:  

  • 2 столовые ложки оливкового масла холодного отжима
  • 1 чайная ложка свежего укропа
  • 1 чайная ложка паприки или копченой паприки
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • Щепотка кошерной соли
  • Щепотка свежемолотого черного перца
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды (по желанию)
  • 1 лимон, очищенный и нарезанный дольками
  • 16-20 штук крупных очищенных креветок
  • Свежая зелень укропа для подачи (по желанию)

Приготовление:  

  1. Приготовление маринада. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный укроп, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Если используете соду, добавьте ее вместе с лимонной цедрой (дольки оставьте). Хорошо перемешайте.
  2. Подготовка креветок. Промокните креветки бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Положите их в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждая креветка была покрыта смесью.
  3. Запекание креветок в аэрогриле. Разогрейте аэрогриль до 400°F. Выложите креветки в корзину аэрогриля, оставляя небольшое расстояние между ними. Запекайте 5–6 минут, пока креветки не станут розовыми, слегка закрутятся и не приобретут золотистый оттенок.
  4. Подача. Подавайте креветки с дольками лимона и свежим укропом, если хотите.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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