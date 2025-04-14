Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки, приготовленные в аэрогриле, — это вкусная и быстрая закуска, которую можно подать к салату или как самостоятельное блюдо. Их сочность и нежная текстура сохраняются благодаря минимальному времени приготовления. Креветки, маринованные в оливковом масле с лимонной цедрой, укропом и паприкой, приобретают легкий аромат и золотистый цвет.

Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Креветки на гриле

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла холодного отжима

1 чайная ложка свежего укропа

1 чайная ложка паприки или копченой паприки

1 чайная ложка чесночного порошка

Щепотка кошерной соли

Щепотка свежемолотого черного перца

1/4 чайной ложки пищевой соды (по желанию)

1 лимон, очищенный и нарезанный дольками

16-20 штук крупных очищенных креветок

Свежая зелень укропа для подачи (по желанию)

Приготовление:

Приготовление маринада. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный укроп, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Если используете соду, добавьте ее вместе с лимонной цедрой (дольки оставьте). Хорошо перемешайте. Подготовка креветок. Промокните креветки бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Положите их в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждая креветка была покрыта смесью. Запекание креветок в аэрогриле. Разогрейте аэрогриль до 400°F. Выложите креветки в корзину аэрогриля, оставляя небольшое расстояние между ними. Запекайте 5–6 минут, пока креветки не станут розовыми, слегка закрутятся и не приобретут золотистый оттенок. Подача. Подавайте креветки с дольками лимона и свежим укропом, если хотите.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).



Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.

