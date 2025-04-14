Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу

Креветки, приготовленные в аэрогриле, — это вкусная и быстрая закуска, которую можно подать к салату или как самостоятельное блюдо. Их сочность и нежная текстура сохраняются благодаря минимальному времени приготовления. Креветки, маринованные в оливковом масле с лимонной цедрой, укропом и паприкой, приобретают легкий аромат и золотистый цвет.
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Приготовление маринада. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный укроп, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Если используете соду, добавьте ее вместе с лимонной цедрой (дольки оставьте). Хорошо перемешайте.
Подготовка креветок. Промокните креветки бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Положите их в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждая креветка была покрыта смесью.
Запекание креветок в аэрогриле. Разогрейте аэрогриль до 400°F. Выложите креветки в корзину аэрогриля, оставляя небольшое расстояние между ними. Запекайте 5–6 минут, пока креветки не станут розовыми, слегка закрутятся и не приобретут золотистый оттенок.
Подача. Подавайте креветки с дольками лимона и свежим укропом, если хотите.
Уточнения
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.