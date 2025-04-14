Одна булавка и соломинка творят пасхальное чудо: рассказываем, как выдуть яйцо без единой трещинки

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

На Пасху яйца становятся не только важным элементом праздничного стола, но и неотъемлемой частью декора. Мы подготовили несколько советов по покраске вареных яиц и украшению выдутых. Процесс выдувания яйца может показаться сложным, но мы покажем вам простой трюк, который поможет справиться с этой задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Wikk2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пасха

Роспись и украшение яиц — это прекрасное семейное занятие. Для него понадобится только пустая скорлупа, которую можно получить, удалив содержимое яйца. Сначала это может показаться трудным, но не переживайте: выдуть яйцо не так сложно, как кажется. Немного практики — и у вас обязательно получится!

Как выдуть яйцо?

Вам понадобятся:

свежие, чистые и высушенные яйца,

картонная подставка для яиц,

английская булавка,

солома,

зубочистка,

миска или мерный кувшин.

Процесс выдувания яйца

Разместите яйца в подставке. Аккуратно постучите по верхней части яйца булавкой, чтобы сделать небольшое отверстие. Проткните скорлупу в центре, стараясь не повредить её. Затем осторожно расширьте отверстие, перемещая булавку. Удалите булавку и вставьте зубочистку. Аккуратно перемешайте яйцо внутри скорлупы, чтобы облегчить удаление содержимого. Переверните яйцо и сделайте ещё одно отверстие на противоположной стороне. Для этого используйте булавку, стараясь не расколоть скорлупу. Просверлите отверстие немного большего размера и снова перемешайте яйцо зубочисткой. Поднесите яйцо отверстием вниз над миской или мерным кувшином. С помощью соломинки начните выдувать содержимое яйца: сначала выйдет белок, затем желток. Этот процесс может занять около минуты. Будьте терпеливы! Промойте пустую скорлупу тёплой водой под краном. Удалите остатки яйца и воды, слегка встряхнув скорлупу, и тщательно вытрите её насухо. Теперь скорлупа готова к украшению! Используйте краски, наклейки, фетр, блёстки или другие материалы, чтобы создать уникальный пасхальный декор.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

