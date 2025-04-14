Паника или реальность? Разбираемся, действительно ли скумбрии грозит полное исчезновение из-за чрезмерного вылова

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Ранее британская The Guardian сообщила о том, что североатлантическая скумбрия находится под угрозой полного исчезновения из-за чрезмерного промышленного рыболовства. По данным издания, Норвегия и Великобритания превысили нормы вылова на 23%. Это вызывает серьёзные опасения относительно будущего популяции.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Копчёная скумбрия

Эколог и журналист Сергей Менжерицкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ситуацию с уменьшением численности скумбрии. Он отметил, что если вылов рыбы превышает её естественное воспроизводство, это неизбежно приводит к деградации популяции. Если специалисты утверждают, что вылов на 23% превышает норму, это действительно может означать, что популяция скумбрии серьёзно пострадала. Для её восстановления необходимо временно ограничить или даже полностью прекратить вылов.

Менжерицкий также подчеркнул, что подобные меры уже применялись для других видов рыбы, таких как лосось. Однако для их реализации требуется консенсус между странами, которые имеют доступ к определённым акваториям. В случае с Каспием в своё время был достигнут договор о защите осетра.

"Например, по Каспию такой консенсус достигнут по осетру. В свое время была тоже ситуация, когда осетр просто был в катастрофическом положении, он практически исчезал. И Россия, Азербайджан, Иран сели и договорились. Здесь, соответственно, если какая-то страна откажется садиться за стол и принимать такие решения, будет тянуть одеяло на себя из чисто национального эгоизма, и такая ситуация вполне возможна. Это национальный эгоизм, продиктованный эгоистическими бизнес-интересами национальными. Вполне возможна такая ситуация, конечно", — заметил Менжерицкий.

Что касается России, то, по словам Менжерицкого, у нас нет информации о возможном дефиците скумбрии. Эта рыба не является самой популярной в нашей стране, и её вылов не вызывает серьёзных опасений.

Менжерицкий напомнил, что информация о возможном исчезновении продуктов, таких как рыба или мёд, иногда используется производителями и торговыми сетями для стимулирования спроса. Это маркетинговый ход, который может вызвать панику среди потребителей.

"Бывали разные информационные волны, связанные с тем, что скоро пропадет какой-то продукт — рыба или мед. Очень часто эти волны специально провоцируются производителями и торговыми сетями, для того чтобы стимулировать интерес к определенному продукту. К сожалению, это бывает. Это чисто маркетинговый ход. Запускается такая мулька информационная. Это, к сожалению, делается достаточно цинично, достаточно часто, для того чтобы именно стимулировать спрос. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Честно говоря, по России я не слышал, что намечается какой-то дефицит скумбрии. Этой скумбрии навалом везде", — сказал Менжерицкий.

Также эксперт привёл данные по вылову этой рыбы за прошлый и нынешний годы. Так, на 2024 год рекомендованный объём вылова скумбрии составляет 739 386 тонн. Однако из-за отсутствия согласия между странами российская сторона установила свою квоту в одностороннем порядке, заметил Менжерицкий.

На 2025 год НЕАФК установил общий допустимый улов (ОДУ) в размере 576 958 тонн. Российская сторона также установит свою квоту в случае отсутствия согласия между странами-участницами.

Страны-участницы НЕАФК имеют право переносить объём недолова с прошлого года на текущий. В прошлом году российские рыбаки не смогли полностью освоить квоту на вылов скумбрии.

"С учетом переноса объёма прошлогоднего недолова, в 2025 году рыбаки смогут выловить практически столько, сколько в 2024 году. Промысел скумбрии в Северной Атлантики начинается в июне", — добавил эколог.

Уточнения

Атлантическая скумбрия (лат. Scomber scombrus) — рыба семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.



Чрезмерный вылов рыбы — практика рыболовства, не обеспечивающая устойчивого состояния рыбных популяций и влекущая за собой истощение рыбных ресурсов.

