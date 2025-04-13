Этот лимонный бисквит с кремом сведет вас с ума: всего один шаг к идеальной нежности

Лимонный кремовый бисквит — это лёгкий и восхитительно вкусный десерт, который станет идеальным дополнением к сытному обеду или праздничному столу. Его кисло-сладкий, сливочный вкус и нежная текстура никого не оставят равнодушным. Приготовление этого бисквита — несложная задача, с которой справится даже начинающий кулинар.
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пирог с рикоттой и лимонным кремом
Ингредиенты для бисквита:
Сливочное масло — 250 г
Сахар — 200 г
Яйца — 4 шт.
Йогурт — 200 г
Молоко — 125 мл
Лимонный сок — 4 ст. л.
Цедра одного лимона
Соль — 0,5 ч. л.
Мука — 350 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для лимонного крема:
Сливки 33-35% — 250 мл
Маскарпоне — 250 г
Сахарная пудра — 150 г
Цедра одного лимона
Ингредиенты для украшения:
Тертая лимонная цедра
Подготовка:
Взбейте масло и сахар миксером до кремообразной консистенции. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать.
Влейте йогурт, молоко и лимонный сок, тщательно перемешайте.
Просейте муку с разрыхлителем в миску. Постепенно добавьте мучную смесь в тесто, продолжая взбивать на низкой скорости до получения однородной массы.
Разогрейте духовку до 160°C.
Вылейте тесто в небольшой противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 20-25 минут. Готовность проверьте шпажкой: она должна выходить сухой.
Пока бисквит выпекается, взбейте сливки с маскарпоне до однородной массы. Добавьте сахарную пудру и цедру лимона, продолжайте взбивать до получения устойчивого крема. Поставьте крем в холодильник до использования.
Готовый бисквит остудите до комнатной температуры. Распределите лимонный крем по поверхности бисквита и посыпьте тёртой цедрой лимона.
Обрежьте края бисквита и нарежьте его на равные кусочки.
Уточнения
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр.