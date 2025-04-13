Этот лимонный бисквит с кремом сведет вас с ума: всего один шаг к идеальной нежности

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонный кремовый бисквит — это лёгкий и восхитительно вкусный десерт, который станет идеальным дополнением к сытному обеду или праздничному столу. Его кисло-сладкий, сливочный вкус и нежная текстура никого не оставят равнодушным. Приготовление этого бисквита — несложная задача, с которой справится даже начинающий кулинар.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пирог с рикоттой и лимонным кремом

Ингредиенты для бисквита:

Сливочное масло — 250 г

Сахар — 200 г

Яйца — 4 шт.

Йогурт — 200 г

Молоко — 125 мл

Лимонный сок — 4 ст. л.

Цедра одного лимона

Соль — 0,5 ч. л.

Мука — 350 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для лимонного крема:

Сливки 33-35% — 250 мл

Маскарпоне — 250 г

Сахарная пудра — 150 г

Цедра одного лимона

Ингредиенты для украшения:

Тертая лимонная цедра

Подготовка:

Взбейте масло и сахар миксером до кремообразной консистенции. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Влейте йогурт, молоко и лимонный сок, тщательно перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем в миску. Постепенно добавьте мучную смесь в тесто, продолжая взбивать на низкой скорости до получения однородной массы. Разогрейте духовку до 160°C. Вылейте тесто в небольшой противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 20-25 минут. Готовность проверьте шпажкой: она должна выходить сухой. Пока бисквит выпекается, взбейте сливки с маскарпоне до однородной массы. Добавьте сахарную пудру и цедру лимона, продолжайте взбивать до получения устойчивого крема. Поставьте крем в холодильник до использования. Готовый бисквит остудите до комнатной температуры. Распределите лимонный крем по поверхности бисквита и посыпьте тёртой цедрой лимона. Обрежьте края бисквита и нарежьте его на равные кусочки.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр.

