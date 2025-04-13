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Этот лимонный бисквит с кремом сведет вас с ума: всего один шаг к идеальной нежности

2:17
Еда

Лимонный кремовый бисквит — это лёгкий и восхитительно вкусный десерт, который станет идеальным дополнением к сытному обеду или праздничному столу. Его кисло-сладкий, сливочный вкус и нежная текстура никого не оставят равнодушным. Приготовление этого бисквита — несложная задача, с которой справится даже начинающий кулинар.

пирог с рикоттой и лимонным кремом
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирог с рикоттой и лимонным кремом

Ингредиенты для бисквита:

  • Сливочное масло — 250 г
  • Сахар — 200 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Йогурт — 200 г
  • Молоко — 125 мл
  • Лимонный сок — 4 ст. л.
  • Цедра одного лимона
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Мука — 350 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для лимонного крема:

  • Сливки 33-35% — 250 мл
  • Маскарпоне — 250 г
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Цедра одного лимона

Ингредиенты для украшения:

  • Тертая лимонная цедра

Подготовка:

  1. Взбейте масло и сахар миксером до кремообразной консистенции. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать.
  2. Влейте йогурт, молоко и лимонный сок, тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем в миску. Постепенно добавьте мучную смесь в тесто, продолжая взбивать на низкой скорости до получения однородной массы.
  4. Разогрейте духовку до 160°C.
  5. Вылейте тесто в небольшой противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 20-25 минут. Готовность проверьте шпажкой: она должна выходить сухой.
  6. Пока бисквит выпекается, взбейте сливки с маскарпоне до однородной массы. Добавьте сахарную пудру и цедру лимона, продолжайте взбивать до получения устойчивого крема. Поставьте крем в холодильник до использования.
  7. Готовый бисквит остудите до комнатной температуры. Распределите лимонный крем по поверхности бисквита и посыпьте тёртой цедрой лимона.
  8. Обрежьте края бисквита и нарежьте его на равные кусочки.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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