Сочный, насыщенный, сливочный: бефстроганов с грибами, который вас удивит

Этот бефстроганов вам точно запомнится: мясо здесь лишь половина истории. Главную партию играют грибы, и их действительно много — целый килограмм шампиньонов на 500 г говядины. В результате получается невероятно ароматное блюдо с насыщенным вкусом, сливочно-грибным соусом и идеально нежными кусочками мяса.
Говяжья вырезка или тонкий край — 500 г
Шампиньоны — 1 кг
Репчатый лук — 2 шт.
Сметана (20-30%) — 250 г
Топлёное масло — 4 ст. л.
Горчица (неострая) — 2 ст. л.
Мука — 2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка.
Очистите лук и мелко нарежьте. Грибы протрите влажной салфеткой, отделите ножки (их не используем), шляпки нарежьте тонкими ломтиками.
2. Мясо.
Говядину промойте, обсушите и нарежьте кусками толщиной около 1 см. Отбейте до 5 мм и нарежьте полосками.
3. Обжарка овощей.
Разогрейте 2 ст. л. масла в глубокой сковороде. Обжарьте лук 3 минуты, затем добавьте грибы и жарьте до румяности, постоянно помешивая. Выделяющийся грибной сок аккуратно переливайте в ковшик — он нам ещё понадобится.
4. Соус.
В грибной сок добавьте сметану и горчицу, приправьте солью и перцем. Перемешайте и верните в сковороду. Прогрейте 5 минут без крышки.
5. Мясо.
Обваляйте полоски говядины в муке. На отдельной сковороде в оставшемся масле быстро обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки.
6. Финальный аккорд.
Переложите мясо в сковороду с соусом и грибами. Тушите 7 минут без крышки на минимальном огне. После этого снимите с плиты, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.
Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.
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