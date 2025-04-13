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Столовая СССР: ТОП-5 первых блюд, за которыми шли по запаху

2:19
Еда

Если ты когда-то заходил в советскую столовую, то знаешь: запах там шёл вперёд повара.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщ

Он обволакивал, манил, а потом — заставлял брать "первое" даже летом. Щи, борщ, рассольник — это было не просто еда, а кулинарный магнит. А если за поворотом ждал рыбный день — всё, считай, обед удался.

Вспоминаем пять культовых первых блюд СССР, за которыми тянулся весь этаж института, завода или техникума.

1. Борщ со сметаной

Свёкла, капуста, картошка, мясо, ложка сметаны — и вуаля. Пах так, что студент с последней пары бросал всё и шёл на запах.

Фишка: иногда — с куском говядины, иногда — с "наваром". Но главное — тепло и кисло-сладкий дух детства в каждой ложке.

2. Щи из квашеной капусты

Кисловатые, ядрёные, с картошкой и мясом на кости. Иногда щавель вместо капусты — "зелёные щи".

Фишка: могли вариться с утра до обеда, и этот аромат прошивал вентиляцию насквозь.

3. Рассольник с перловкой

Огуречный рассол, картошка, перловка, солёные огурцы. Вариант — с говядиной или субпродуктами.

Фишка: кисловатый, согревающий, настоящий друг зимнего дня. Перловка в нём — как жемчуг на ложке.

4. Солянка сборная мясная

Колбасы, мясо, солёные огурцы, маслины, лимон (!). Чуть-чуть томатной пасты и сметанки сверху.

Фишка: блюдо "праздничное” — не каждый день. Но если есть в меню — очередь уже на раздаче.

5. Уха по-советски

Рыбный день (обычно четверг), и на кухне уже с утра пахло окунем, лаврушкой и перцем. Простая, прозрачная, с парой хвостов и пшена.

Её запах чувствовали даже те, кто не ел рыбу.

Советская столовая была не только про питание — она была про уют, стабильность и запах дома. Первое блюдо всегда звучало, как приглашение: "Зайди, согрейся, поешь как человек".

И пока ты размешиваешь сметану в борще или ловишь ложкой перловку, на душе становится как-то по-простому тепло.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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