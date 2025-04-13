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ТОП-3 совета по выпечке пасхи от мам СССР

1:33
Еда

Пасха — один из самых тёплых и душевных праздников, а кулич — его главный символ.

Пасха
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Пасха

Наши мамы и бабушки в СССР знали толк в выпечке и хранили свои рецепты, как семейные реликвии. Вот три главных совета, которые передавались из поколения в поколение, чтобы кулич получался вкусным, пышным и ароматным.

1. Все продукты — комнатной температуры

Молоко, яйца, масло — всё должно быть не из холодильника. Продукты должны "познакомиться" друг с другом в тёплом состоянии. Так тесто получится более однородным и лучше поднимется.

2. Долгое и тщательное вымешивание теста

Месили куличное тесто вручную, по 30-40 минут, пока не начнёт отставать от рук. Это придавало выпечке ту самую легендарную мягкость и пышность. Чем больше труда — тем вкуснее результат.

3. Тепло и никакого сквозняка!

Тесто любит тишину, покой и тепло. Никаких резких перепадов температуры! Миску с тестом ставили в укромное место, укутывали полотенцем или даже пледом — и ждали, пока оно поднимется, как душа к празднику.

Эти простые, но мудрые советы до сих пор работают безотказно. В них — не только кулинарные хитрости, но и частичка домашнего уюта, терпения и любви, с которыми мамы СССР пекли пасхи. Попробуй — и почувствуешь вкус настоящего праздника.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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