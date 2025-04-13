Топинамбур с зелеными помидорами — это не только полезное, но и очень вкусное сочетание. Такая икра станет отличной закуской, которая понравится даже тем, кто не фанат овощей. Легкая кислинка от зеленых помидоров и насыщенный вкус топинамбура делают это блюдо сытным и аппетитным.
Топинамбур — 300 г
Зеленые помидоры — 150 г
Морковь — 100 г (1 шт.)
Лук репчатый — 1/4 шт.
Перец болгарский — 1 шт.
Перец чили свежий — 2–3 г
Чеснок — 1–3 дольки
Масло растительное — 3 ст. ложки
Соль — по вкусу
1. Подготовка ингредиентов
Нарежьте все овощи — можно на мелкие кусочки или натереть на терке. Это сделает процесс приготовления быстрее.
2. Обжариваем топинамбур
Очищаем топинамбур от кожицы и нарезаем его небольшими кусочками. В сотейнике разогреваем растительное масло и выкладываем топинамбур. Жарим его при открытой крышке 4-5 минут.
3. Добавляем лук
Когда топинамбур слегка подрумянится, добавляем нарезанный лук и жарим еще 2-3 минуты.
4. Вводим болгарский перец
Нарезаем перец и добавляем его в сотейник. Все перемешиваем и тушим вместе 3-5 минут.
5. Добавляем зеленые помидоры и чили
Нарезаем зеленые помидоры мелкими кусочками и добавляем к остальным овощам. Добавляем мелко нарезанный перец чили для пикантности. Тщательно перемешиваем и накрываем крышкой, тушим 12-15 минут.
6. Вводим морковь и чеснок
Натертую морковь и измельченный чеснок добавляем в сотейник. Готовим еще 3-5 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.
7. Подача
Готовую икру из топинамбура и зеленых помидоров выкладываем в салатник или пиалу. Закуска готова!
Овощная икра будет вкусной не только как самостоятельное блюдо, но и как гарнир к котлетам, отбивным или тушеной птице. Это отличное дополнение к основным блюдам.
Топинамбу́р или Топина́мбур, или Подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.