Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торговые войны США сблизили Россию и Китай
Веганство на время: почему пост может быть полезнее, чем диета
Раскрыт секрет вечной молодости суставов: эта практика творит чудеса с осанкой и снимает стресс
Агутин требует внуков: 29-летняя дочь певца назвала главное препятствие — пришлось срочно дарить это
Врачи боролись за Баскова: певец перенёс тяжелейший вирус
Тихая смерть на прогулке: где прячутся клещи и почему их боятся ветеринары
Кто бы мог подумать, что любимое дерево является приманкой для змей
Удивительное место Уэльса, в который возвращаются снова и снова
Ящик пандоры: человечество полностью исследовало ДНК приматов

Необычная закуска с топинамбуром и зелеными помидорами, которая удивит ваших гостей

2:27
Еда

Топинамбур с зелеными помидорами — это не только полезное, но и очень вкусное сочетание. Такая икра станет отличной закуской, которая понравится даже тем, кто не фанат овощей. Легкая кислинка от зеленых помидоров и насыщенный вкус топинамбура делают это блюдо сытным и аппетитным.

Салат с морковью по-корейски
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с морковью по-корейски

Что понадобится

  • Топинамбур — 300 г

  • Зеленые помидоры — 150 г

  • Морковь — 100 г (1 шт.)

  • Лук репчатый — 1/4 шт.

  • Перец болгарский — 1 шт.

  • Перец чили свежий — 2–3 г

  • Чеснок — 1–3 дольки

  • Масло растительное — 3 ст. ложки

  • Соль — по вкусу

Как приготовить

1. Подготовка ингредиентов
Нарежьте все овощи — можно на мелкие кусочки или натереть на терке. Это сделает процесс приготовления быстрее.

2. Обжариваем топинамбур
Очищаем топинамбур от кожицы и нарезаем его небольшими кусочками. В сотейнике разогреваем растительное масло и выкладываем топинамбур. Жарим его при открытой крышке 4-5 минут.

3. Добавляем лук
Когда топинамбур слегка подрумянится, добавляем нарезанный лук и жарим еще 2-3 минуты.

4. Вводим болгарский перец
Нарезаем перец и добавляем его в сотейник. Все перемешиваем и тушим вместе 3-5 минут.

5. Добавляем зеленые помидоры и чили
Нарезаем зеленые помидоры мелкими кусочками и добавляем к остальным овощам. Добавляем мелко нарезанный перец чили для пикантности. Тщательно перемешиваем и накрываем крышкой, тушим 12-15 минут.

6. Вводим морковь и чеснок
Натертую морковь и измельченный чеснок добавляем в сотейник. Готовим еще 3-5 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.

7. Подача
Готовую икру из топинамбура и зеленых помидоров выкладываем в салатник или пиалу. Закуска готова!

Советы по подаче

Овощная икра будет вкусной не только как самостоятельное блюдо, но и как гарнир к котлетам, отбивным или тушеной птице. Это отличное дополнение к основным блюдам.

Уточнения

Топинамбу́р или Топина́мбур, или Подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Последние материалы
Камеры бессильны: за какие скорости теперь не штрафуют
Волшебная заправка за 2 минуты — овощи с ней исчезают первыми
Никаких спа и курортов: Успенская поделилась главным ритуалом для идеального отдыха
ТОП-3 совета по выпечке пасхи от мам СССР
Надпись Техник изуродовала Стену Цоя: основатель СерьГи дал резкую оценку фанатам покойного рэпера
Бицепсы будут гореть: всего 3 подхода этого упражнения с гантелями дадут видимый результат
Блестящие окна без усилий: профессионалы подсказали единственно верный способ мытья — результат вас поразит
Как отучить кошку портить мебель и не сойти с ума
ВОЗ бьёт тревогу: из-за сокращения помощи миллионы людей остаются без медицины
Самый недооценённый пляж Америки оказался настоящей находкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.