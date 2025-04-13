Необычная закуска с топинамбуром и зелеными помидорами, которая удивит ваших гостей

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Топинамбур с зелеными помидорами — это не только полезное, но и очень вкусное сочетание. Такая икра станет отличной закуской, которая понравится даже тем, кто не фанат овощей. Легкая кислинка от зеленых помидоров и насыщенный вкус топинамбура делают это блюдо сытным и аппетитным.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с морковью по-корейски

Что понадобится

Топинамбур — 300 г

Зеленые помидоры — 150 г

Морковь — 100 г (1 шт.)

Лук репчатый — 1/4 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Перец чили свежий — 2–3 г

Чеснок — 1–3 дольки

Масло растительное — 3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Как приготовить

1. Подготовка ингредиентов

Нарежьте все овощи — можно на мелкие кусочки или натереть на терке. Это сделает процесс приготовления быстрее.

2. Обжариваем топинамбур

Очищаем топинамбур от кожицы и нарезаем его небольшими кусочками. В сотейнике разогреваем растительное масло и выкладываем топинамбур. Жарим его при открытой крышке 4-5 минут.

3. Добавляем лук

Когда топинамбур слегка подрумянится, добавляем нарезанный лук и жарим еще 2-3 минуты.

4. Вводим болгарский перец

Нарезаем перец и добавляем его в сотейник. Все перемешиваем и тушим вместе 3-5 минут.

5. Добавляем зеленые помидоры и чили

Нарезаем зеленые помидоры мелкими кусочками и добавляем к остальным овощам. Добавляем мелко нарезанный перец чили для пикантности. Тщательно перемешиваем и накрываем крышкой, тушим 12-15 минут.

6. Вводим морковь и чеснок

Натертую морковь и измельченный чеснок добавляем в сотейник. Готовим еще 3-5 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.

7. Подача

Готовую икру из топинамбура и зеленых помидоров выкладываем в салатник или пиалу. Закуска готова!

Советы по подаче

Овощная икра будет вкусной не только как самостоятельное блюдо, но и как гарнир к котлетам, отбивным или тушеной птице. Это отличное дополнение к основным блюдам.

Уточнения

Топинамбу́р или Топина́мбур, или Подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae).

