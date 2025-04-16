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Добавь это в картошку — и пирожки исчезнут со стола за минуты

1:23
Еда

Пирожки с картошкой пробовал каждый — если не готовил сам, то точно ел. Но этот рецепт способен удивить даже тех, кто считает себя знатоком домашней выпечки. Всё дело в начинке, где привычные ингредиенты встречаются с неожиданным поворотом вкуса.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Мягкое тесто на кефире

Для основы понадобится:

  • 300-400 мл кефира

  • 1 яйцо

  • по 0,5 ч. л. соли и соды (без горки)

  • 2-4 ст. л. растительного масла

  • мука — сколько возьмёт тесто

Замеси мягкое, податливое тесто (не крутое). После этого оставь его отдохнуть на 10 минут — и можно приступать к формовке и жарке.

В чём фишка начинки

Сначала — всё как обычно: отварить картофель, сделать пюре. Затем обжарить лук и добавить его к картошке. А дальше — необычный шаг: в остывшее пюре вмешать мелко нарезанные солёные огурцы и зелень.

Именно огурчики придают пирожкам яркую кислинку и пикантность. Главное — добавлять их в холодное пюре, чтобы вкус не ушёл.

Почему стоит попробовать

Эти пирожки выходят мягкими, с выразительной начинкой и хрустящей корочкой. В них нет банальности — только уют и лёгкий гастрономический сюрприз.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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