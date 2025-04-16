Забудь про "жареное пюре": как добиться хрустящей и румяной корочки

Жареная картошка — кажется, что может быть проще? Но на практике вместо румяных долек часто получается нечто среднее между пюре и тушеным гарниром. Всё из-за мелких, но критичных ошибок. А ведь между провалом и идеальной корочкой стоят всего три шага.
Начинающие кулинары часто перебарщивают с лопаткой. Картошку действительно нужно перемешивать — но не чаще 3-4 раз за всё время жарки. Первый раз — только после того, как образуется корочка снизу. Тогда ломтики сохранят форму, и получится хрустящая корочка, а не слипшаяся масса.
Солить картошку в начале — значит обречь её на варку в собственном соку. Соль вытягивает влагу, которая, соединяясь с маслом, даёт эффект тушения. Результат — мягкие и жирные куски без хруста. Лучше дождаться почти полной готовности и только потом посолить.
Крахмал мешает получить румяную поверхность. Чтобы от него избавиться, просто замочи нарезанный картофель в холодной воде на 15-20 минут. Затем обсуши — и можно жарить. Разница будет заметна сразу.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] - жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре. Бельгия и Франция оспаривают его происхождение.
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