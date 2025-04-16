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Забудь про "жареное пюре": как добиться хрустящей и румяной корочки

1:23
Еда

Жареная картошка — кажется, что может быть проще? Но на практике вместо румяных долек часто получается нечто среднее между пюре и тушеным гарниром. Всё из-за мелких, но критичных ошибок. А ведь между провалом и идеальной корочкой стоят всего три шага.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная картошка

1. Меньше мешать — больше хруста

Начинающие кулинары часто перебарщивают с лопаткой. Картошку действительно нужно перемешивать — но не чаще 3-4 раз за всё время жарки. Первый раз — только после того, как образуется корочка снизу. Тогда ломтики сохранят форму, и получится хрустящая корочка, а не слипшаяся масса.

2. Соль — только в самом конце

Солить картошку в начале — значит обречь её на варку в собственном соку. Соль вытягивает влагу, которая, соединяясь с маслом, даёт эффект тушения. Результат — мягкие и жирные куски без хруста. Лучше дождаться почти полной готовности и только потом посолить.

3. Избавься от лишнего крахмала

Крахмал мешает получить румяную поверхность. Чтобы от него избавиться, просто замочи нарезанный картофель в холодной воде на 15-20 минут. Затем обсуши — и можно жарить. Разница будет заметна сразу.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] - жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре. Бельгия и Франция оспаривают его происхождение.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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