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Витамины из морозилки: как сварить облепиховый чай без свежих ягод

1:03
Еда

Облепиховый чай ассоциируется с осенью, когда на прилавках — свежие ягоды. Но ароматный и полезный напиток легко приготовить в любое время года, используя замороженную облепиху. Витамины сохранены, вкус на высоте — остаётся только правильно заварить.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Что понадобится:

  • облепиха — 12 чайных ложек

  • вода — 600 мл

  • мёд или сахар — по вкусу

Как готовить:

  1. Закипяти немного воды и залей ею ягоды в глубокой миске.

  2. Подожди 2-3 минуты, чтобы облепиха размягчилась.

  3. Измельчи ягоды блендером или обычной толкушкой.

  4. Переложи полученную массу в чайник или термос.

  5. Долей оставшуюся горячую воду и дай настояться 10 минут.

  6. Подсласти мёдом или сахаром — по вкусу — и наслаждайся.

Мёд лучше добавлять уже в тёплый, но не кипящий напиток — так он сохранит полезные свойства. А если хочется чуть больше аромата, можно бросить пару долек имбиря или щепотку корицы.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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