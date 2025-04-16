Витамины из морозилки: как сварить облепиховый чай без свежих ягод

Облепиховый чай ассоциируется с осенью, когда на прилавках — свежие ягоды. Но ароматный и полезный напиток легко приготовить в любое время года, используя замороженную облепиху. Витамины сохранены, вкус на высоте — остаётся только правильно заварить.
облепиха — 12 чайных ложек
вода — 600 мл
мёд или сахар — по вкусу
Закипяти немного воды и залей ею ягоды в глубокой миске.
Подожди 2-3 минуты, чтобы облепиха размягчилась.
Измельчи ягоды блендером или обычной толкушкой.
Переложи полученную массу в чайник или термос.
Долей оставшуюся горячую воду и дай настояться 10 минут.
Подсласти мёдом или сахаром — по вкусу — и наслаждайся.
Мёд лучше добавлять уже в тёплый, но не кипящий напиток — так он сохранит полезные свойства. А если хочется чуть больше аромата, можно бросить пару долек имбиря или щепотку корицы.
Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
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