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Жидкий холодец — не конец: два способа исправить без переделки

1:35
Еда

Холодец, который не застыл за ночь — разочарование, знакомое многим. Но это не повод отправлять кастрюлю в раковину. Причина может быть банальной: недостаточно коллагена или слишком сильный огонь при варке. А решение — простое и вполне рабочее.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодец

Способ 1: классический — доварить с нужным мясом

Если время позволяет, можно докупить продукты, богатые желирующими веществами — свиные ножки, копыта, хвосты, уши. Именно они дают тот самый природный коллаген, который превращает бульон в желе.

Просто добавь их в бульон и продолжай варить на самом маленьком огне. Чем дольше варка, тем крепче застынет холодец. Но если времени нет — есть способ проще.

Способ 2: желатин — быстрый и надёжный помощник

Если хочется результат без долгих манипуляций, выручит обычный желатин. Вот что нужно сделать:

  1. Сначала повторно прокипяти бульон — это защитит его от порчи.

  2. Затем остуди жидкость.

  3. В отдельной ёмкости разведи 25 г желатина на 1 литр бульона — залей 100 мл тёплой воды и оставь на 20 минут.

  4. Влей растворённый желатин в уже остывший бульон, хорошо перемешай и разлей по формам.

  5. Поставь в холодильник минимум на несколько часов — и холодец застынет как надо.

Такой способ не влияет на вкус, но помогает сохранить блюдо без переделки с нуля. И никто не догадается, что что-то пошло не по плану.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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