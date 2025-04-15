Манты без мантоварки: обычная сковорода, немного воды и отличный результат

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что без пароварки манты приготовить невозможно. Но это миф: всё, что нужно — глубокая сковорода, крышка и немного внимания. Опытные хозяйки давно освоили этот способ — и результат ничуть не уступает классике.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain манты

Что понадобится:

глубокая сковорода с крышкой

немного растительного масла

вода, соль

манты (домашние или покупные)

Как готовить:

Сковороду хорошо смазать растительным маслом — дно и стенки. Масло должно лишь покрывать поверхность, без излишков. Выложить манты в один слой. Влить воду так, чтобы она закрывала изделия наполовину. Добавить щепотку соли. Закрыть крышкой, довести до кипения, затем уменьшить огонь до минимального — чтобы вода едва "шевелилась". Готовить 35-40 минут, следя за тем, чтобы вода не выкипела раньше времени. Когда жидкость испарится полностью — манты готовы.

Маленький совет

Если оставить сковороду на огне после испарения воды, манты могут прилипнуть и подгореть. Поэтому следи за уровнем жидкости — это главный ориентир. А подавать можно с чем угодно: сметана, соус, зелень или поджаренный лук подойдут идеально.

Уточнения

Манты́ - традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии, Кореи ("манду́", кор. 만두?, 饅頭?), России (Татарстана, Башкортостана), Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте, приготовленное на пару в мантоварке (манты-каскане/манты-казане).



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