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Манты без мантоварки: обычная сковорода, немного воды и отличный результат

1:16
Еда

Кажется, что без пароварки манты приготовить невозможно. Но это миф: всё, что нужно — глубокая сковорода, крышка и немного внимания. Опытные хозяйки давно освоили этот способ — и результат ничуть не уступает классике.

манты
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
манты

Что понадобится:

  • глубокая сковорода с крышкой

  • немного растительного масла

  • вода, соль

  • манты (домашние или покупные)

Как готовить:

  1. Сковороду хорошо смазать растительным маслом — дно и стенки. Масло должно лишь покрывать поверхность, без излишков.

  2. Выложить манты в один слой.

  3. Влить воду так, чтобы она закрывала изделия наполовину. Добавить щепотку соли.

  4. Закрыть крышкой, довести до кипения, затем уменьшить огонь до минимального — чтобы вода едва "шевелилась".

  5. Готовить 35-40 минут, следя за тем, чтобы вода не выкипела раньше времени. Когда жидкость испарится полностью — манты готовы.

Маленький совет

Если оставить сковороду на огне после испарения воды, манты могут прилипнуть и подгореть. Поэтому следи за уровнем жидкости — это главный ориентир. А подавать можно с чем угодно: сметана, соус, зелень или поджаренный лук подойдут идеально.

Уточнения

Манты́ - традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии, Кореи ("манду́", кор. 만두?, 饅頭?), России (Татарстана, Башкортостана), Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте, приготовленное на пару в мантоварке (манты-каскане/манты-казане).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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