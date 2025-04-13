ТОП-5 завтраков из яиц от бабушек СССР

Советские бабушки умели творить настоящие кулинарные чудеса из простейших продуктов, и яйца — это была универсальная основа.
Вот ТОП-5 легендарных завтраков из яиц, которые готовили бабушки в СССР: с душой, с любовью и, конечно, с чёрным хлебом рядом.
1. Яичница на сковородке с луком (и картошкой — по настроению)
Фишка: обжаренный репчатый лук до золотистого цвета, сверху разбиваются яйца. Иногда добавлялась отварная или жареная картошка — и получался сытнейший завтрак.
Иногда посыпали сверху солью и капелькой сметаны.
2. Яйца в молоке (омлет по-советски)
Ингредиенты: яйца, молоко, немного соли.
Процесс: всё взбивалось вилкой (никаких миксеров), выливалось в сковородку или в духовку. Получался пышный и ароматный омлет.
Иногда в молоко клали кусочек сливочного масла или даже тёртую картошку — чтобы "побольше вышло".
3. Варёные яйца с хлебушком и маслом
Простой, но святой завтрак. Варёные вкрутую яйца, нарезка чёрного хлеба и кусочек сливочного масла или "топлёночки" на хлеб.
А если было варенье — яйцо съедалось, и следом — сладкий бутерброд.
4. Гренки с яйцом (хлеб в яйце)
Советский аналог французского тоста, но по-домашнему.
Как делали:
Бабушки любили посыпать сверху зеленью или натереть чесночком.
5. Яйцо всмятку с солью и ложечкой
Классика утренней нежности. Варилось аккурат ровно 3 минуты, чтобы желток остался жидким. Подавалось в рюмочке или подставке.
Обязательно была маленькая ложечка, и рядом стояла щепотка соли на блюдце — макаешь и ешь.
И пусть у бабушки не было изысков и разносолов, но её простые завтраки были пропитаны заботой и любовью. А это лучшая приправа к завтраку!
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