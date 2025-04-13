ТОП-5 завтраков из яиц от бабушек СССР

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские бабушки умели творить настоящие кулинарные чудеса из простейших продуктов, и яйца — это была универсальная основа.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Вот ТОП-5 легендарных завтраков из яиц, которые готовили бабушки в СССР: с душой, с любовью и, конечно, с чёрным хлебом рядом.

1. Яичница на сковородке с луком (и картошкой — по настроению)

Фишка: обжаренный репчатый лук до золотистого цвета, сверху разбиваются яйца. Иногда добавлялась отварная или жареная картошка — и получался сытнейший завтрак.

Иногда посыпали сверху солью и капелькой сметаны.

2. Яйца в молоке (омлет по-советски)

Ингредиенты: яйца, молоко, немного соли.

Процесс: всё взбивалось вилкой (никаких миксеров), выливалось в сковородку или в духовку. Получался пышный и ароматный омлет.

Иногда в молоко клали кусочек сливочного масла или даже тёртую картошку — чтобы "побольше вышло".

3. Варёные яйца с хлебушком и маслом

Простой, но святой завтрак. Варёные вкрутую яйца, нарезка чёрного хлеба и кусочек сливочного масла или "топлёночки" на хлеб.

А если было варенье — яйцо съедалось, и следом — сладкий бутерброд.

4. Гренки с яйцом (хлеб в яйце)

Советский аналог французского тоста, но по-домашнему.

Как делали:

Яйца взбивались с солью

Ломтики вчерашнего хлеба макались в смесь

Обжаривались на сковородке до хрустящей корочки.

Бабушки любили посыпать сверху зеленью или натереть чесночком.

5. Яйцо всмятку с солью и ложечкой

Классика утренней нежности. Варилось аккурат ровно 3 минуты, чтобы желток остался жидким. Подавалось в рюмочке или подставке.

Обязательно была маленькая ложечка, и рядом стояла щепотка соли на блюдце — макаешь и ешь.

И пусть у бабушки не было изысков и разносолов, но её простые завтраки были пропитаны заботой и любовью. А это лучшая приправа к завтраку!