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Попкорн, который захочется готовить даже без фильма: сладкий и солёный

1:26
Еда

Попкорн — идеальный спутник вечера перед сериалами и фильмами. Но что, если привычную закуску превратить в нечто большее? С парой простых трюков обычный попкорн станет любимым лакомством — в солёном или сладком варианте.

Попкорн
Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Попкорн

Вариант 1: сырная атака

Если хочется солёного и сытного — сделай сырный попкорн. Всё, что нужно:

  • пачка готового попкорна

  • 50 г твёрдого сыра (любой любимый сорт)

Разложи попкорн в тарелке, сверху — ломтики сыра. Отправь в микроволновку и жди, пока сыр расплавится. После — перемешай, чтобы каждый кусочек был покрыт тянущейся сырной плёнкой.

Вариант 2: маршмеллоу-облако

Для сладкоежек — попкорн с маршмеллоу. Ингредиенты:

  • пачка попкорна

  • 50 г сливочного масла

  • 50 г маршмеллоу

  • по желанию — 50 г сахара

Соедини масло, маршмеллоу и сахар в ёмкости и растопи в микроволновке. Густую сладкую массу вылей на попкорн и тщательно перемешай. Всё - можно устраиваться поудобнее и включать кино.

Приятный бонус

Количество ингредиентов можно подгонять под вкус и настроение. Хотите больше карамели? Увеличьте порцию маршмеллоу. Любите поострее? Добавьте к сыру немного специй.

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: "выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)") или воздушная кукуруза - закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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