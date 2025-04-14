Попкорн, который захочется готовить даже без фильма: сладкий и солёный

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Попкорн — идеальный спутник вечера перед сериалами и фильмами. Но что, если привычную закуску превратить в нечто большее? С парой простых трюков обычный попкорн станет любимым лакомством — в солёном или сладком варианте.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Попкорн

Вариант 1: сырная атака

Если хочется солёного и сытного — сделай сырный попкорн. Всё, что нужно:

пачка готового попкорна

50 г твёрдого сыра (любой любимый сорт)

Разложи попкорн в тарелке, сверху — ломтики сыра. Отправь в микроволновку и жди, пока сыр расплавится. После — перемешай, чтобы каждый кусочек был покрыт тянущейся сырной плёнкой.

Вариант 2: маршмеллоу-облако

Для сладкоежек — попкорн с маршмеллоу. Ингредиенты:

пачка попкорна

50 г сливочного масла

50 г маршмеллоу

по желанию — 50 г сахара

Соедини масло, маршмеллоу и сахар в ёмкости и растопи в микроволновке. Густую сладкую массу вылей на попкорн и тщательно перемешай. Всё - можно устраиваться поудобнее и включать кино.

Приятный бонус

Количество ингредиентов можно подгонять под вкус и настроение. Хотите больше карамели? Увеличьте порцию маршмеллоу. Любите поострее? Добавьте к сыру немного специй.

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл. : "выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)") или воздушная кукуруза - закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.



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