Попкорн, который захочется готовить даже без фильма: сладкий и солёный

Попкорн — идеальный спутник вечера перед сериалами и фильмами. Но что, если привычную закуску превратить в нечто большее? С парой простых трюков обычный попкорн станет любимым лакомством — в солёном или сладком варианте.
Если хочется солёного и сытного — сделай сырный попкорн. Всё, что нужно:
пачка готового попкорна
50 г твёрдого сыра (любой любимый сорт)
Разложи попкорн в тарелке, сверху — ломтики сыра. Отправь в микроволновку и жди, пока сыр расплавится. После — перемешай, чтобы каждый кусочек был покрыт тянущейся сырной плёнкой.
Для сладкоежек — попкорн с маршмеллоу. Ингредиенты:
пачка попкорна
50 г сливочного масла
50 г маршмеллоу
по желанию — 50 г сахара
Соедини масло, маршмеллоу и сахар в ёмкости и растопи в микроволновке. Густую сладкую массу вылей на попкорн и тщательно перемешай. Всё - можно устраиваться поудобнее и включать кино.
Количество ингредиентов можно подгонять под вкус и настроение. Хотите больше карамели? Увеличьте порцию маршмеллоу. Любите поострее? Добавьте к сыру немного специй.
Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: "выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)") или воздушная кукуруза - закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.
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