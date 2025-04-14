Секрет австрийского шницеля: мясо остаётся сочным, корочка хрустит

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухое мясо — главная беда классических отбивных. Но у австрийского шницеля есть своя кулинарная защита — аппетитная корочка, которая сохраняет сочность внутри. Секрет в правильной панировке. Причём не в одной, а в тройной.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Что нужно:

свиное филе — 500 г

мука — 150 г

панировочные сухари — 150 г

яйца — 2 шт.

соль, чёрный перец

растительное масло — 4 ст. ложки

Как приготовить:

Нарезать свинину на ровные куски толщиной до 1 см. Отбить каждый кусок молотком, посолить и поперчить. Подготовить три тарелки: с мукой, с сухарями и с взбитыми яйцами. Обвалять мясо в муке, затем в яйце, после — в сухарях. Панировка должна покрывать весь кусок плотно. Обжарить шницели на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Переложить на противень и запечь в духовке при 180 °C в течение 7 минут.

Почему так вкусно

Корочка действует как щит: она удерживает сок, при этом остаётся хрустящей снаружи. Шницель получается нежным внутри и с выраженным вкусом — без лишней жирности или сухости. А сочетание жарки и запекания придаёт блюду ту самую текстуру, за которую его любят в Австрии и Германии.

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.



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