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Секрет австрийского шницеля: мясо остаётся сочным, корочка хрустит

1:27
Еда

Сухое мясо — главная беда классических отбивных. Но у австрийского шницеля есть своя кулинарная защита — аппетитная корочка, которая сохраняет сочность внутри. Секрет в правильной панировке. Причём не в одной, а в тройной.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Что нужно:

  • свиное филе — 500 г

  • мука — 150 г

  • панировочные сухари — 150 г

  • яйца — 2 шт.

  • соль, чёрный перец

  • растительное масло — 4 ст. ложки

Как приготовить:

  1. Нарезать свинину на ровные куски толщиной до 1 см.

  2. Отбить каждый кусок молотком, посолить и поперчить.

  3. Подготовить три тарелки: с мукой, с сухарями и с взбитыми яйцами.

  4. Обвалять мясо в муке, затем в яйце, после — в сухарях. Панировка должна покрывать весь кусок плотно.

  5. Обжарить шницели на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

  6. Переложить на противень и запечь в духовке при 180 °C в течение 7 минут.

Почему так вкусно

Корочка действует как щит: она удерживает сок, при этом остаётся хрустящей снаружи. Шницель получается нежным внутри и с выраженным вкусом — без лишней жирности или сухости. А сочетание жарки и запекания придаёт блюду ту самую текстуру, за которую его любят в Австрии и Германии.

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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