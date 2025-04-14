Сухое мясо — главная беда классических отбивных. Но у австрийского шницеля есть своя кулинарная защита — аппетитная корочка, которая сохраняет сочность внутри. Секрет в правильной панировке. Причём не в одной, а в тройной.
свиное филе — 500 г
мука — 150 г
панировочные сухари — 150 г
яйца — 2 шт.
соль, чёрный перец
растительное масло — 4 ст. ложки
Нарезать свинину на ровные куски толщиной до 1 см.
Отбить каждый кусок молотком, посолить и поперчить.
Подготовить три тарелки: с мукой, с сухарями и с взбитыми яйцами.
Обвалять мясо в муке, затем в яйце, после — в сухарях. Панировка должна покрывать весь кусок плотно.
Обжарить шницели на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
Переложить на противень и запечь в духовке при 180 °C в течение 7 минут.
Корочка действует как щит: она удерживает сок, при этом остаётся хрустящей снаружи. Шницель получается нежным внутри и с выраженным вкусом — без лишней жирности или сухости. А сочетание жарки и запекания придаёт блюду ту самую текстуру, за которую его любят в Австрии и Германии.
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.