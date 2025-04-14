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Этот приём знают немногие — а мясо после него получается идеально мягким и сочным

1:28
Еда

Отварное мясо — простое блюдо, но и оно способно удивить. Правда, не всегда в хорошем смысле: кто-то сталкивается с сухими волокнами, кто-то с бесконечной жёсткостью, а у кого-то вкус просто теряется. Всё потому, что даже при варке важно соблюдать тонкости.

Сырое мясо
Фото: flickr by Ларри Хоффман, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сырое мясо

Секрет в подготовке

Мясо любого сорта сначала нужно промыть в холодной воде, чтобы удалить остатки крови и загрязнения. После — аккуратно зачистить от прожилок. Именно они часто делают готовый кусок неприятно жёстким и труднопережёвываемым.

Не режьте мясо сразу

Если хочется, чтобы мясо сохранило максимум сочности, варить его стоит целым куском. Да, времени уйдёт больше, но результат того стоит: структура сохранится, соки останутся внутри, и вкус будет ярче.

Температура воды — решающий момент

Один из главных промахов — класть мясо в холодную воду. Так делают, если нужно получить насыщенный бульон. Но если цель — вкусный варёный кусок, воду нужно довести до кипения заранее и уже потом закладывать продукт.

Сочный финал: лук в шелухе

Добавьте целую луковицу за 30 минут до готовности — с неповреждённой шелухой (удалите только верхний слой). Это придаст мясу дополнительную мягкость, аромат и красивый оттенок. Маленький штрих — а результат впечатляющий.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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